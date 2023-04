Imelda Garza confirma que seguirá viviendo con Maribel Guardia, su suegra

A una semana de que Julián Figueroa falleciera, por un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, su esposa Imelda Garza Tuñón ha dejado claro que la relación con su familia política no termina, pues seguirá viviendo en la casa de Maribel Guardia, tal y como sucedió desde que ella y el hijo de la actriz trajeron a este mundo a José Julián, pues asegura que su suegra se ha convertido en una segunda madre para ella, a la cual no piensa abandonar cuando más la necesita.

El sensible fallecimiento de Julián Figueroa no sólo sorprendió al medio artístico, sino a la opinión pública en general, debido a que su deceso de produjo en condiciones inesperadas, ya que aún era muy joven y, presumiblemente, contaba con muy buena salud. Esta noticia, además, ha causado conmoción debido a que la madre del cantante, Maribel Guardia, es una de las figuras más queridas de la televisión, por lo que son miles las personas que se han solidarizado con ella ante este momento de duelo.

Imelda Garza y Maribel Guardia seguirán viviendo juntas, luego del deceso de Julián FIgueroa, pues la viuda del cantante aseguró que su suegra la necesita más que nunca. Foto: Instagram

Por supuesto, la familia de la actriz ha sido la primera en hacerse presente, como es el caso de Imelda Garza Tuñón, la esposa y ahora viuda de Julián, con quien sostuvo una relación desde el 2013, año en que el joven compositor le pidió que se convirtiera en su novia; fue así que en 2017 decidieron contraer nupcias y sólo un año más tarde dieron la bienvenida a su único hijo, el pequeño José Julián, quien está a días de cumplir seis años.

Imelda Garza y su hijo, José Julián, seguirán viviendo en casa de Maribel Guardia, tras la muerte de Julián Figueroa, pues ambas sostienen una excelente relación. Foto: Instagram

Desde que Imelda se dio una oportunidad en el amor con Julián -ha revelado en distintas entrevistas- su suegra no sólo le abrió las puertas de su casa, sino de su corazón, pues la ha denominado como una excelente suegra, ya que cuando llegaron a tener problemas como pareja, les daba su espacio para solucionar sus asuntos y se hacía presente cuando lo creía necesario, además ha relatado que era la primera que los alentaba a salir, cuando nació José Julián, para que no descuidaran su relación como pareja y, de paso, Maribel aprovechaba para pasar tiempo de calidad con su nieto.

“Siempre ha sido una muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar", dijo para el programa "Todo para la mujer".

Y ahora, la joven ha revelado que, pese a que su pareja ya partió de este plano, no tiene pensado dejar la casa de Maribel, donde vivía a lado de Julián y su hijo, pues en una entrevista con Maxine Woodside destacó que en estos momentos de duelo, lo que su suegra necesita es estar acompañada de los seres que la aman y se preocupan por ella.

"Me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahorita es estar sola”, destacó la también cantante.

Además, Garza Tuñón aclaró que pese a que toda su familia reside en Veracruz no tiene pensando mudarse a ese estado, pues desde hace años ha construido una vida en la CDMX pues, así como Julián, está en la búsqueda de impulsar su carrera como cantante: "No planeo dejar la ciudad y, sobre todo, no planeo dejarla sola (a Maribel) en estos momentos tan difíciles que está pasando. Voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en lo que necesite”, reiteró.

En lo que respecta a Maribel, quien dijo frente a la prensa que Julián le había dejado como regalo a su nuera y a su nieto, parece compartir el sentimiento que ha inspirado en Imelda, pues desde hace años comparte fotos de ambas llevando a cabo actividades juntas en las que no necesariamente se encontraba su hijo presente, por lo que ha demostrado que la buena relación que sostiene data de hace mucho tiempo atrás.

