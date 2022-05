IL DIVO dedica concierto en el AN a Carlos Marín, su compañero fallecido por Covid

Ha sido difícil para los integrantes de IL DIVO volver a pisar los mismos escenarios que hace años pero sin Carlos Marín, su compañero fallecido en diciembre del 2021 por Covid.

Por eso, dedicaron no solo su concierto en el Auditorio Nacional sino esta gira concierto a su amigo, de quien compartieron varias anécdotas.

"Este es el tour más difícil que hemos hecho, nunca imaginamos que tendrıamos que dar un concierto así, no tenemos palabras para describir nuestra tristeza después de la repentina muerte de nuestro querido Carlos Marín, pero gracias por apoyarnos y ayudarnos a sanar. Un concierto a la vez", dijo David, mientras que Urs agregó.

"Carlos Marín fue bendecido con una gran voz y un gran carisma, nunca vamos a tener otro como él, y el hecho de que estemos en este escenario es nuestra manera de decir 'gracias Carlos, gracias por todos esos momentos inolvidables que pasaste con nosotros"

Sébastien agradeció a la gente su compañía para celebrar la vida de Carlos, quien era como su hermano, pues pasaban más tiempo entre ellos que con sus propias familias. Los cantantes confesaron que dudaron si seguir la gira tras la pérdida de su amigo pero fue el mismo cariño de la gente quien los motivó.

"Fue así que este tour se convirtió en un tributo a Carlos, en un principio pensábamos seguir solo como un trío pero luego nos dimos cuenta que necesitábamos una cuarta voz para completar el sonido de Il Divo", compartieron y llamaron al escenario al invitado especial: Steven LaBrie, cantante de ópera con raíces mexicanas.

Mientras que Sébastien dijo que fue por Carlos que audicionó para Il Divo, otro de sus compañeros confesó que era por él que había encontrado a su compañera de vida.

El concierto fue un recorrido por sus discos, por aquellas canciones entrañables, divertidas y románticas.

También dedicaron "Allellujah" a Carlos, con la que los tres se sentaron en pequeños bancos dejando vacío el lugar de su amigo. El momento conmovió a todos los presentes.

"My girl", "Smile", "Adagio", "Ill be there" entre otras canciones sonaron en el lugar con sus potentes voces. Al final, la asistencia encendió la lámpara de sus celulares llenando de luz el lugar.

"Gracias por todas las luces que para nosotros significa que Carlos está aquí con nosotros. ¡México, los queremos!", gritaron los cantantes mientras sonaba "Por ti volaré".

