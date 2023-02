Igualitos, las fotos que demuestran el gran parecido de Lily Collins con su padre Phill Collins

Phil Collins es sin dudas uno de los cantantes y compositores más exitosos de la música a nivel mundial. El ex integrante de Genesis logró crear una exitosa carrera como solista y nos regaló éxitos como “In The Air Tonight” o “Another Day In Paradise”.

Pocas personas saben que el cantante y vocalista del grupo británico “Génesis” Phil Collins es el padre de la actriz Lily Collins, la protagonista de la exitosa serie de Netflix “Emily In Paris”, la cual recientemente estrenó su tercera temporada.

Lily nació como fruto de la relación que Phil Collins mantuvo con Jill Tavelman, su segunda esposa. Sin embargo los Phil Collins y Jill se separaron cuando Lily tenía tan solo 7 años de edad, y en ese momento la niña se mudó con su madre a Los Ángeles.

Foto: Phil Collins. Fuente: Instagram @lilyjcollins

Es sabido que Lily Collins no puede negar su historia familiar, no solo por su apellido, sino también por el increíble parecido que guarda con su padre. Es por ello que la protagonista de “Emily In Paris” recientemente decidió compartir en sus redes sociales algunas fotografías donde se ve el gran parecido físico que guarda con el vocalista de Génesis.



Foto: Lily Collins. Fuente: Instagram @lilyjcollins

Lily Collins publicó en su Instagram algunas imágenes de su padre en icónicas producciones de fotos y momentos de su carrera, y tras dichas fotografías se puede ver a la protagonista de “Emily In Paris” imitando las poses, vestuarios y expresiones faciales de su padre.



Foto: Phil Collins. Fuente: Instagram @lilyjcollins

“De tal palo tal astilla…Feliz cumpleaños papá. Gracias por ser una inspiración constante, una risa constante y una leyenda constante. ¡Te quiero mucho y hoy te celebro a lo grande!…”, escribió Lily Collins para acompañar el carrete de imágenes de ella y su padre en Instagram.



Foto: Lily Collins. Fuente: Instagram @lilyjcollins

Incluso su compañera de “Emily In Paris”, Ashley Park le escribió un comentario a Lily Collins: “Obsesionada con este álbum, que lindo”.