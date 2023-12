Humbe conecta a familias con “Fantasmas”

Antes del lanzamiento de su disco Esencias, Humbe era una persona mucho más introvertida, pero decidió empezar a explorar y dejar que la incertidumbre llegara a su vida sin tratar de controlar todo. El resultado han sido canciones muy personales para el artista, que lo conectan con su público y con su familia, como “Fantasmas”.

“Antes me enfocaba en sacar y sacar música sin tener tiempo para mí, sin vivir antes de hacer la canción, ahora me he dado el tiempo de experimentar y de crecer y eso se empezará a notar en mi música. He viajado, he convivido mucho más que antes, he salido mucho más que antes, he dejado de ser tan introvertido”, comparte Humbe en entrevista.

“Fantasmas”, lanzada hace tres semanas, se viralizó rápidamente en TikTok, en donde los usuarios utilizaban el coro “En esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos”, para mostrar momentos felices junto a seres queridos que ya no están.

“Yo pensé que el trend iba a ser uno de gente construyendo su altar para la gente que ya no está y empezaron a hacer un trend mostrando a esa gente que ya no está; creo que es de empatía, de ver cómo esas personas eran felices y después pasaron a no estar con nosotros”, cuenta Humbe.

Con esa canción y una colaboración junto a Latín Mafia, el mexicano termina su 2023 agradecido: “Esta canción me recuerda mucho a mi abuelo, es muy especial porque he notado a mi mamá hablando mucho más feliz de él, orgullosa, le quité esa tapita de tabú que genera la muerte, gracias a que me he abierto”.