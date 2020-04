El actor británico Hugh Grant ha vuelta a encarnar al malo de la película "Paddington 2" para sorprender a un niño de cuatro años enfermo de cáncer.

Henry Bard y su padre Graham, que viven cerca de la ciudad de Nottingham (en el centro de Inglaterra), publicaron un video en Twitter, que se hizo viral, en que se les ve bailando, desde el salón de casa, una de las canciones de la película "Paddington 2", de la que el pequeño es un gran aficionado.

Henry’s obsession with Paddington 2

Watching Henry teach Daddy the Dance from the end and then making him video it to check that he did it right! @HackedOffHugh what do you think#henry2point6 #twopointsixchallenge #c4becheerful pic.twitter.com/Qrcj0OOfM7

— henry_the_brave (@henry_the_brave) April 26, 2020