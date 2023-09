¿Hubo drogas en "La casa de los famosos México"?, Poncho revela que consumió CBD y Apio le responde

"La casa de los famosos México" marcó un nuevo episodio para la televisión abierta en México. El reality donde 14 famosos permanecieron encerrados y monitoreados por casi dos meses registró altísimos niveles de audiencia, mismos que no se habían visto en años.

Una de las razones fueron las polémicas que hubo al interior del programa y que, a un mes de su fin, siguen surgiendo. Recientemente se hicieron virales las declaraciones que Poncho De Nigris ofreció a un podcast y en las que reveló que para soportar el aislamiento y ayudar a la relajación ingresó unas gomitas que contenían CBD y THC, ambas, sustancias que se encuentran en el Cannabis.

"Me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: 'si hay mucho pedo pa' relajarme me voy chingar una gomita'", dijo el influencer. Pero eso no fue todo, De Nigris también confesó que él no era el único que llegó a ingerirlas, también lo hicieron Sergio Mayer y Apio Quijano, ambos miembros del "Team Infierno".









Esta habría sido la razón por la que algunas de las actividades que realizaban al interior de la casa, sobre todo en el tema del presupuesto, no salían de la mejor manera; incluso, confesó que sus compañeros si lo notaban y que hasta llegó a presentarse al confesionario bajo los efectos de estas gomitas: "estaba bien difícil porque decías: 'este día ya no tengo nada que hacer' y me chingaba una gomita y empezabas a hablar a lo pen"#$@ y no puedes pedir una disculpa porque llama más la atención", agregó.

Apio Quijano reacciona a las declaraciones de Poncho

Después de que la entrevista de Poncho comenzara a hacerse viral, Apio Quijano fue cuestionado al respecto por sus seguidores y ante la insistencia de algunos por saber si había o no consumido alguna especie de droga durante su participación en el rato, el integrante de Kabah aclaró que no era algo que hicieran todos los días.

"A ver, sí había unas gomitas perdidas. Sí llegué a probar de vez en cuando, pero nada más. En veces sí y n veces no las probaba; y en veces sí y en veces, yo le daba una mordi (mordida)", dijo en una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales.

Aunque sí llegó a reconocer que algunos de sus comportamientos, sobre todo en las fiestas temáticas que se realizaban, estuvieron influenciados por estos dulces: "Po eso hay unos videos míos en donde estoy bailando que me quiero morir, porque sí se ve que estoy en Neptuno", expresó.









¿Qué es el CBD?

El cannabidiol, mejor conocido como CBD, es una sustancia química de la planta Cannabis, en una forma específica está aprobada para tratar cierto trastornos como la epilepsia, la ansiedad, dolor agudo o el Parkinson; sin embargo su uso requiere control médico.

Los efectos que produce en el organismo suelen variar y van desde la relajación hasta ayudar a conciliar el sueño.

Por su parte el THC, tetrahidrocannabino, es la principal sustancia activa del cannabis y en cantidades suficientemente grandes tiene efectos psicoactivos.

Lo que hay que aclarar es que el CBD sí es legal en México, incluso se pueden comercializar algunos productos que lo contengan siempre y cuando no sobrepase el 1% de THC.

Cabe destacar que hasta el momento la producción del reality show no se ha pronunciado al respecto; sin embargo los usuarios en redes aseguraron que no están del todo sorprendidos pues era algo ya muy evidente.

