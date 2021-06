"Hoy no me puedo levantar" trabaja duro para romper récord

Producción y elenco de Hoy no me puedo levantar llevan dos días encerrados en el Centro Cultural Teatro II, repitiendo los números de la obra, porque buscan llevar la magia de este musical a las pantallas de todos los dispositivos.

“Llevamos 37 horas de grabación para tres horas que dura la obra, más una preproducción de un mes, pero el público verá el resultado, cuando dé un simple clic y vea la obra, dirán ‘la quiero ver en vivo’”, comentó el productor Alejandro Gou, quien prepara el streaming del musical.

Gou explica que no quiso hacer el streaming de este musical el año pasado, porque quería hacerlo de la mejor manera y con la calidad que el público del montaje se merece, pero sobre todo porque está en contra de transmitir obras cuyas grabaciones fueron desenlatadas (sacadas del acervo privado del productor).

“Me quise esperar hasta el final para hacerlo bien, tenemos una infraestructura muy grande, 12 cámaras, una steadicam, tenemos grupos, una dolly camara, traje a un director de fotografía de cine (Santiago Torres), en fin, como se merece verlo el público”,

Un plus que asegura el productor tendrá este streaming es que la gente podrá ver cómo se preparan los actores antes de subir al escenario, el movimiento previo a la función

“Yo quería dejar huella, porque si esto se iba a quedar para siempre grabado, fuera un producto que lo vieran donde lo vieran, así fuera en España, Londres, etcétera, la gente diga, ‘¡guau! En México se hace buen teatro y se hace un buen streaming’”.

Otro de los objetivos que tiene este streming, explica el productor, es poder llegar a poblaciones donde no pueden hacerlo durante las giras, ya sea porque son municipios pequeños y no cuentan con teatros, o porque no son de fácil acceso, entre otras razones.

“Hay un público olvidado al cual le gusta el show, el teatro y que nunca puden ver a sus artistas de cerca, es mucho público en esta situación, porque cuando nos vamos de gira visitamos 10 u 11 plazas que tienen teatros grandes, con esto en cualquier rincón podrán disfrutar la obra, con excelente imagen y sonido”.

La transmisión se realizará el 19 de junio a través de Cinépolis Klic, por única ocasión, y Gou espera batir el récord que en este momento tiene la obra Agotados (18 mil accesos).