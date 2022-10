Antes de que se convirtiera en una estrella televisiva, el actor Matt Smith: quien interpreta a Daemon Targaryen en la exitosa serie “La casa del dragón”, aspiraba a tener un futuro prometedor en el mundo del futbol, sin embargo, sólo algunos conocen que una condición médica fue lo que lo alejó de ser la promesa del aclamado deporte.

Desde niño, Smith se apasionó por el balompié, gusto heredado de su familia, ya que incluso su abuelo llegó a jugar en Notts County. El actor participó en equipos juveniles del Northampton Town y el Nottingham Forest, lugares donde notaron su talento, esto lo llevó a que finalmente le dieran su primer contrato con un club, sin embargo, el esperado anhelo se truncó a los 16 años cuando le diagnosticaron espondilosis cervical.

De acuerdo con “Mayo Clinic” la espondilosis cervical es un término que se refiere al desgaste natural, relacionado con la edad, que afecta los discos intervertebrales del cuello: “ A medida que los discos se deshidratan y se encogen, aparecen signos de artrosis, incluso protuberancias óseas a lo largo de los bordes de los huesos”, señala el portal.

El padecimiento suele ser común y se empeora con la edad. Pese a que en la mayoría de los casos no provoca síntomas, cuando llega a suceder está acompañado de dolor y rigidez en el cuello, sin embargo, es inisual que un adolescente la padezca.



“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho. Para ser honesto, estaba tan seguro de que jugar al fútbol era lo que iba a hacer que fue muy difícil para mí decirle a la gente que me habían diagnosticado esta enfermedad. Mi ego decía ‘yo soy eso, soy un futbolista’ y ya saben como es, en la escuela era el jugador de fútbol para todos y de repente nada“, dijo durante una entrevista con en el programa "Desert Island Discs".

“Por suerte había un profesor de teatro, Terry Hardingham, que me dijo: ‘Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando’”, agregó sobre como empezó su vocación de actor.

Al terminar el secundario, Smith se abocó de lleno a la actuación y decidió estudiar drama y escritura en la Universidad East Anglia, debutando profesionalmente en la obra Murder in the Cathedral como parte del National Youth Theatre. Con el tiempo comenzó a interpretar papeles televisivos, el primero de ellos en la serie Party Animals (2007), hasta que en 2010 se sumó al muy popular Doctor Who y terminó convirtiéndose en toda una estrella dentro del Reino Unido.

