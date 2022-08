Emily Carey, la estrella de la exitosa precuela de “Game of thrones”, “House of the Dragon” eliminó su cuenta de Twitter luego de que fuera blanco de críticas y acoso por parte de seguidores, pues expresó públicamente que las vivencias de su personaje eran producto del patriarcado.

Recordemos que Carey interpreta la versión joven de Alicent Hightower, la hija de Ser Otto Hightower quien es la mano derecha del Rey Viserys. En el mundo ficticio, la actriz está destinada a convertirse en villana.

Fue en entrevista con un medio australiano donde la joven 19 años confirmó que había borrado su perfil a finales de julio tras participar en un panel de la Comic Con, de la serie: en el lugar, explicó que no veía a su personaje como una villana y posteriormente agregó que sólo era un producto de la autoridad del hombre sobre un grupo social.

Emily encarna a la mejor amiga de Rhaenyra, la heredera al trono, interpretada por la británica Emma D'Arcy, sin embargo, su relación se fragmenta luego de que Hightower se le insinúa al padre de la “futura reina”.

"Me encantan las redes sociales. Tengo 19 años, así que estoy todo el tiempo ahí, y he estado en ellas desde que era una niña, porque he trabajado desde esa edad, así que soy muy consciente de cosas (acoso), explicó.

La actriz añadió: "Cualquier odio que entra, es sólo una persona detrás de una pantalla. Sólo tienes que dejarlo atrás. Pero diré que eliminé Twitter (después del evento) porque es muy ruidoso”.

En una publicación de la red, que ya fue borrada, la artista había reiterado su postura sobre su interpretación en la serie.

“Mantengo lo que dije en el panel. Alicent no es el villano, amigos. Cuando la conocemos es una niña, producto del patriarcado. Sólo espera y veras. Tal vez te compadezcas".

Pese al éxito y las buenas críticas que tuvo la serie, parece que algunos fanáticos no distinguieron entre la realidad y la ficción.