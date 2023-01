Horacio Villalobos, sin envidias con la Manigüis y la Supermana

Horacio Villalobos tiene dos meses compartiendo el escenario del Teatro Xola con Manigüis (Carlos Rangel) y la Supermana (Daniel Vives Ego), en la puesta en escena "Un acto de Dios", donde ellas han brillado gracias a su ingenio y carisma, pero el conductor de "Venga la Alegría" aseguró que no tiene ningún problema con ello, porque no hay espacio para la envidia en esta producción.

"Aquí lo que importa es la obra, que solita se defiende y es la protagonista, por suerte yo no tengo esa clase de ego, siempre he sido muy generoso y compartido en escena, entonces no creo que haya mala onda por parte de mis compañeros para querer opacar, se trata de lucirnos los tres y que la obra se luzca", dijo Horacio Villalobos.

El también productor de la obra expresó que no duda que haya gente así, pero en este caso las cosas no son así, porque cree en el trabajo en equipo y está orgulloso de la labor de cada uno de sus compañeros.

"Si Manigüis y Supermana le quita protagonismo a Dios, bienvenido sea, porque son fantásticas y tienen mucho talento, además es un regalo de la vida que podamos hacer esto".

El también conductor señaló que los tres tienen más de 20 años de amistad, por lo cual la buena química que tienen en el escenario se da de manera natural y la gente se muere de la risa por la forma en que dicen las cosas, además de cómo logran meter los chistes en la obra.

¿De qué va "Un actor de Dios"?

En "Un actor de Dios", el Todopoderoso revela los misterios de la Biblia y da respuesta en tono de comedia a las grandes preguntas existenciales que la gente hace, para lo cual cuenta con la ayuda de los arcángeles Gabriel y Miguel, provocando hilarantes situaciones.

El protagonista de esta puesta en escena comentó que en la obra hay espacio para improvisar, pero sólo lo necesario para no afectar la trama, lo que podría ser una arama de doble filo con sus compañeros de escena, que son muy buenos siendo espontáneos y más cuando hablan con la gente, pero gracias a la directora Pilar Boliver, que los mantiene a raya, logran la justa medida con la comedia.

Horacio explicó que después de su participación en el reality "La Academia", no quería volver al teatro por lo demandante que es, pero entonces sus amigos y colegas Pilar Boliver y Agustín León tuvieron la gran idea de reponer "Un acto de Dios", pero ahora con la Supermana y Manigüis, pero ya que en la obra Dios toma prestado su cuerpo para dar los nuevos 10 mandamientos, porqué no hacían lo mismo los arcángeles Gabriel y Miguel con estos singulares personajes.

"Entonces hable con el autor David Javerbaum y la idea le pareció genial, porque él los conoció a ellos cuando vino al estreno en 2017, entonces Pilar se puso de nueva cuenta a adaptar el texto y la verdad que la obra además de fuerte ahora es hiper divertida, conserva por supuesto todo el discurso filosófico que es importante, pero la presencia de Manigüis y Supermana vuelven más explosivo este espectáculo, entonces estoy muy contento", dijo Horacio.

Por último Horacio consideró que "Un actor de Dios" es una obra bendecida, por no sólo el va muy bien a él como actor, también habla de temas que todo el tiempo han preocupado al hombre actual, como la política, la religión, los espectáculos, el fútbol, entre otras cosas, que le permiten ser vigente durante mucho tiempo.

La puesta en escena ofrecerá su última función confirmada el viernes 6 de enero.



rad