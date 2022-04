Horacio Villalobos dice que aprendió a leer guiones cinematográficos, es decir la manera en que del papel pueden saltar a la pantalla, yendo a la Cineteca Nacional donde consultaba algunos publicados como "8 1/2" y "Casablanca".

"Y así entender la gran diferencia en la realización, que ya lo hace diferente al teatro", comenta el conductor.

Así que con esa preparación, quien fue anfitrión en "Desde Gayola" y ha montado puesta en escena en teatro como "Los chicos de la banda", desechó varias invitaciones fílmicas a lo largo de su carrera que, asegura, gracias a Dios no las aceptó.

Pero cuando le ofrecieron "El libro del amor", en la cual interpretaría a un editor de libros y estrena en salas el próximo jueves 21, supo que tenía que hacerlo.

En ella se cuenta la historia de un escritor (Sam Clafin, "Yo antes de ti") que de pronto se entera su libro es un bestseller en México, pero porque la traductora (Verónica Echegui, "Me estás matando Susana") tomó las partes aburridas y libremente las redactó eróticas.

"Dije wow, qué buena premisa, parte de una idea original y es una comedia de situación, fue cuando dije que tenía que hacerla. Para mi suerte, dentro de lo malo algo bueno, estábamos en pandemia y el teatro lo tenía cerrado, pedí permiso a TV Azteca para ausentarme y me fui a Chiapas a hacerla", cuenta.

Villalobos, que ha actuado en cine independiente, comenta que logró poner algunas cosas a su personaje gay, pero por fortuna, muchas cosas no le aceptaron.

"Y qué bueno, porque su me engolosinaba se va a desfasar y yo no quería interpretar al cliché del cliché que hay siempre en nuestra películas de un personaje gay, yo he luchado por romper ese estereotipo a lo largo de mi carrera.

"Me dejé dirigir, confié en mi directora, el guión y en alguien muy generosa que fue Verónica. Por ejemplo hay una escena difícil en el que venimos todos en un vocho, ellos se pelean, él sale y todo era de noche, además de que los mosquitos nos estaban atacando como película de ciencia ficción y no usábamos chícharo (apuntador en oído, para recibir indicaciones) pues todo se oiría y ella ocultó su mano atrás y con el dedo me dio la señal para yo llegar a mi marca, que era una piedrita roja entre tantas piedras", concluye.

En "El libro del amor", dirigido por Analeine Cal y Mayor ("Los pecados de Bárbara" y "Madre sólo hay dos"), completan el elenco Horacio García Rojas ("Diablero") y Fernando Becerril ("Los enviados").



