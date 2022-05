Horacio Pancheri quería ser periodista, no actor

Horacio Pancheri está seguro de algo: “Nada en la vida es seguro”, por ello el actor, quien de joven pensaba dedicarse al deporte y luego al periodismo deportivo, ha sabido adaptarse.

Desde hace una década se dedica a la actuación, profesión en la que jamás pensó, pero que hoy ocupa su mente y su tiempo.

Este año Pancheri cumple 40 (diciembre de 1982), 10 de ellos los ha dedicado a la actuación y, a pesar de que considera que empezó tarde, ha sabido sacarle jugo a cada año que ha estado frente a una cámara o escenario.

“Cuando llegué a México no sabía nada de actuación y fue gracias a grandes maestros como René Pereyra, que comencé a tenerle amor a esta profesión que me ha dado grandes satisfacciones y que me ha sacado siempre de mi zona de confort”.

Pancheri comenzó como modelo en México y rápidamente fue seducido por la televisión, donde se dio a conocer, aunque su amor estaba en los teatros y también con una fuerte inclinación a probar con el cine.

En 2018, dio un giro a su carrera con El juego de las llaves, serie en donde interpreta a un joven gay con una doble vida, incluso tuvo que hacer desnudos para ese papel, algo complicado para él, pues dice que es muy pudoroso.

“Agradezco mucho las oportunidades que las telenovelas me han dado pero también soy una persona que de manera inconsciente busca estar en constante movimiento y eso me ha llevado a siempre tratar de hacer cosas distintas y no encasillarme en una sola cosa. Cuando salió la oportunidad de rodar El juego de las llaves, necesitaba hacer algo diferente”, recordó.

Esta búsqueda también lo llevó al teatro este año, al protagonizar Héroe de un lobby, obra que estrenó en marzo en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México.

Después de terminar la temporada, Pancheri tomará un descanso; aunque durante la pandemia ha tenido trabajo, en su futuro inmediato no hay proyectos nuevos.

Pancheri dijo que ese es uno de los bemoles de su carrera, la inestabilidad de no siempre tener proyectos.

“Ya no soy exclusivo de Televisa y eso me permite ir por distintos lugares, por eso ahora hago teatro, quiero hacer cine y seguir en tv, claro que regresaría a la telenovelas, me han dado tanto”.