Horacio Palencia muestra su otra faceta

Conocido por ser compositor de canciones de bandas e intérpretes como La Adictiva, La Banda MS, La Arrolladora Banda el Limón, Grupo Firme, o Clarín León, Horacio Palencia regresará a los escenarios para interpretar los temas que él escribió.

El concepto estará complementado por Geovani Cabrera quien compuso el tema “El Ardido”, primer éxito comercial del compositor, en 2010, y Nathan Galante, con quien Horacio compuso en un breve lapso de tiempo la canción “Ya supérame”, éxito de Grupo Firme.

Horacio Palencia apuesta por la música acústica para conectar con el público

Sin embargo, todos los éxitos de estos compositores se interpretarán de forma acústica, y no de la forma tradicional con los múltiples instrumentos de una banda.

“Es algo que a la gente le encanta y a mí como compositor también, además porque es un espacio muy limitado, hay menos gente, y hay muchos fans y mucho público al que le encanta conocer la historia de cada canción”, comenta Horacio respecto al motivo de realizar así su presentación.



Además, las historias de cómo surgieron cada uno de los temas, serán mostradas también durante el concierto, Horacio compartió que si bien están planificando un repertorio en específico, guardará algunos secretos para sorprender a sus seguidores.

“También nos gusta improvisar ahí mismo canciones que la gente nos va pidiendo, no necesariamente queremos tener un programa estricto”, señala el compositor.

Si bien Horacio es un personaje del mundo de la música que no se presenta en vivo, después de lo padecido en la pandemia y los conflictos que ha tenido por una demanda, debido a un supuesto plagio, el artista quiere conectar con el público en un espacio especial para él.

“Soy de dar pocos conciertos, soy muy selectivo a la hora de dar mis conciertos, y si lo he hecho en otras ocasiones, pero el Auditorio Roberto Cantoral es un recinto al que le tengo mucho cariño, he estado ahí en otras ocasiones y he salido felíz por lo que se vive en ese lugar tan especial”, concluyó.

