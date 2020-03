Honran a héroes del coronavirus con concierto

La noche de este domingo Sir Elton John logró reunir a diversas celebridades para cantar en apoyo a la gente que está luchando por controlar la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

Desde diferentes puntos de Estados Unidos como Miami Los Ángeles y Nueva York, músicos de géneros como el rock y el pop cantaron y enviaron un mensaje de esperanza como parte del "iHeartRadio Living Room concert for America".

En la sala de su casa el líder de Green Day, Billie Joe, cantó una versión acústica de "Boulevard of broken dreams".

"Hola, espero que todos estén felices y saludables, o traten de estar tan felices como sea posible. Sé que son tiempos difíciles, pero sólo quiero decir que es un honor estar tocando para ustedes", dijo Billie.

Otro rockero que hizo lo propio fue Dave Grohl, quien tocó el tema "Mi hero".

"Espero que todos estén saludables. Si aman a alguien háganselo saber, si están agradecidos con alguien díganselo", dijo el líder de la banda Foo fighters.

"Quiero dedicar esta canción a todos los que están allá fuera que están haciendo lo mejor para que sobrepasemos esto".

Así como ellos, Billie Eilish y su hermano Finneas tocaron en su casa en Los Ángeles la canción "Bad guy", mientras que la pareja Camila Cabello y Shawn Mendes -ella en la voz y él en la guitarra- interpretaron "My oh my".

Además de llevar música a los fans alrededor del mundo en el concierto organizado por Elton, se invitó al público a realizar donaciones para distintas organizaciones de caridad.

"Cuando todo esto acabe estaré allá afuera tocando para ustedes de nuevo", dijo Elton John al piano recalcando su agradecimiento a las personas que están trabajando para parar la pandemia.

Con una duración de una hora, el concierto virtual también contó con íconos de la música como Mariah Carey y los Backstreet Boys.

