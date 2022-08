Homenajearán a Enrique Rocha en Festival del terror

Nueve meses después de su fallecimiento, el actor Enrique Rocha será objeto de un homenaje con películas de terror y horror que forman parte de su filmografía, pero que poco saben de su existencia.

"Macabro", certamen especializado en cine de género, que arrancará el próximo día 17, programará cuatro cintas, como Muñeca reina (1971), por Canal 22 y La endemoniada (1968), en pantallas de la capital mexicana.

"Satanás de todos los horrores" y "Satánico Pandemónium", de 1974 y 1975 respectivamente, integran el ciclo llamado "El endemoniado mundo de Enrique Rocha".

El actor guanajuatense, quien murió a los 81 años, contó en su filmografía con cintas como "El proceso de Cristo", interpretando al Mesías, y "Modista de señoras", al lado de Mauricio Garcés, pero también participó en telenovelas como "Serafin", siendo el villano y "Me declaro culpable".

"La gente lo recuerda mucho en la comedia o películas dramáticas, pero hizo historias como estas, en una haciendo al demonio y con la voz que tenía, le daba una interpretación profunda a los personajes", comenta Edna Campos, directora de Macabro.

La 21 edición del festival iniciará en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, con la función de El año de la plaga, protagonizada por Ana Serradilla, filmada poco antes de la pandemia provocada por el Covid-19.



Más de 100 producciones, entre largo y cortometrajes, forman parte de la programación en la cual se encuentra el pre estreno de Nope,la nueva cinta de Jordan Peele (Get out y Us); el documental "Exegesis Lovecraft" y la competencia oficial, donde están, entre otras, "El último zombi" (Argentina), "Lagunas, la guarida del diablo" (España), "Guardado, hermano" (México) y "Verao fantasma" (Brasil)

"Este año vamos a ver los miedos colectivos que es lo que más se hizo (en películas), vamos viendo la temperatura de cómo se va desarrollando el cine de género.

"Cuado comenzamos el festival era de ir a pegar posters, teníamos dos salas a las que nadie iba, hay que decirlo; había muchos prejuicios y por medio de mucho trabajo e insistencia fuimos sumando. Hasta los siete años tuvo un crecimiento lento, a partir de ahí comenzamos tener más apoyo, ahora nos buscan para poner ahí las películas", comenta Campos.

Macabro tendrá de sedes principales a Cineteca Nacional, Casa del Cine, Museo Panteón San Fernando, Cinematográfico del Chopo, Biblioteca de México y el Museo Archivo de la Fotografía.

Canal 22 por tv abierta y Filmin Latino, en streaming, son otros de los lugares donde podrá verse parte del contenido elegido.

