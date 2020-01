Holly acusa que Network Mitú roba dinero a cientos de youtubers

“Sí da coraje que alguien se lleve lo que no merece. Se lo están robando, te están estafando. Están abusando de la relación laboral que establecieron, están rompiendo las cláusulas”, dijo la youtuber Holly (del canal Superholly, con 3.39 millones de suscriptores) en un video publicado el fin de semana.

En el clip explicó de qué manera la Network Mitú la enganchó a ella y a cientos de youtubers prometiendo colaboraciones con otros creadores, mejora en su publicidad y ganancias en sus canales a cambio de cobrar por ellos sus pagos de Youtube y dárselos días después menos un porcentaje (previamente establecido) que puede ser, en algunos casos, del cero por ciento pero que también pueden ser del 40 por ciento (o más) de las ganancias de cada creador.

En 2018, Luisito Comunica hizo un video expresando su caso y su felicidad porque por fin le iba a llegar su pago completo, sin retrasos y sin problemas.

Resulta que él estaba asociado con una Network (todos señalan que es Mitú) que los primeros años sí lo ayudó a conseguir buenas colaboraciones pero que después dejó de darle su dinero a tiempo y, además, ya no lo beneficiaban. A él no le quitaban ningún porcentaje pero sí utilizaban su nombre para enganchar a otros youtubers diciendo que personajes como él eran parte de esta red.

“Llegó un punto en el que yo ya no sabía quién trabajaba en esta empresa. A mí jamás me quitaban un porcentaje, a mí no me afectaba, pero se empezaron a atrasar de una manera extraña con los pagos. Un día estoy leyendo portales de noticias y leo algo que esta compañía ha despedido a casi todos sus empleados, a sus directores, personalidades que son importantes para que una empresa funcione. Gracias a Google logré desvincularme”, relató el influencer.

En esa ocasión pidió que la gente no se pusiera a buscar qué Network era porque a él no le gustaba la polémica, pero sí recomendó estar alerta ante las propuestas de quitarte un porcentaje “ridículo” de tus ganancias a cambio de pocos o ningún resultado.

“Te ofrecen ciertos beneficios, conseguirte patrocinios y colaboraciones. A esta empresa le benefició desde un principio venderme con marcas y con eso ellos podían jalar canales más pequeños”, agregó.

Holly, youtuber que se ha dado a conocer por sus lecciones de inglés y de vida con su sección “No seas como Holly”, contó detalladamente cómo fue que decidió colaborar con ellos, primero con un porcentaje mínimo de descuento en su cuenta y luego, cuando comenzaron las fallas y ella se quería salir, hicieron todo para retenerla, como ofrecerle no cobrar ningún porcentaje pero seguir en su Network.

Con ayuda de su manager, y luego de insistir por los meses que no le habían pagado, Holly pudo volver a cobrar directamente de Youtube y sin ninguna especie de retraso después del 27 de septiembre del año pasado, cuando por fin pudo desvincularse, sin embargo, le debían dinero.

“En este momento me debían 27 mil dólares, dije ‘A estas alturas para mi paz mental prefiero estar fuera de la red que esperando caerles mejor para que me paguen mi dinero’. En septiembre y octubre me pagaron 17 de esos 27 que me debían”, relató, pero hasta ahora no le han pagado los 10 mil restantes y han dejado de contestarle los mensajes.

Incluso la bloquearon, por eso decidió arrobarlos en Twitter, donde ha recibido mucho apoyo de gente y otros influencers con la misma situación, pero hasta ahora, ninguna respuesta de Mitú, aunque ellos siguen posteando cosas de manera normal.

La joven contó que hay un influencer al que le deben 50 mil dólares y que por lo menos 10 se han puesto en contacto con ella para decirle que están viviendo lo mismo, pero muchos tienen miedo a alzar la voz.

OTROS CASOS

A Sandyael le cobraban el 40 por ciento de sus ganancias.

El 17 de enero Sandyael, que comparte su vida en japón, subió un video denunciando la misma situación, solo que a ella le quitaban el 40 por ciento de sus ganancias. Desde 2015 ella había aceptado trabajar con ellos a cambio de ver una mejora en sus canales, así como mejores colaboraciones, y aunque los primeros años todo bien, comenzaron a tener los mismos retrasos con ella hasta llegar al punto de no recibir nada.

“(Otros youtubers) Tienen el temor de hablarlo porque piensan que si lo hablan no les van a pagar. Es un miedo que yo también tuve o tengo, pero ya estoy cansada de esperar, así que hoy voy a comentar todo”, dijo en su video donde también refirió que ya no está con ellos pero que le quedaron a deber dinero, aunque no especificó el monto.

No se vale, dice Mayra Sánchez, de Japón. Otro caso es el de la youtuber de estilo de vida mexicana radicada en japón. Ella también subió un video pidiendo que más youtubers denuncien sus situaciones.

“No está pagando desde hace medio año, así como yo y muchos youtubers estamos enojados, no se vale que mientras unos estamos trabajando, otros se lo estén lleva robando”.

