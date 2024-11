Ingrid Coronado está enamorada y encantada de que sus dos hijos, Luciano y Paolo, fruto de su matrimonio con el fallecido conductor Fernando del Solar, ya convivan y hasta viajen con su nueva pareja, el empresario y escritor Germán Bricio.

La conductora de 50 años fue captada en el aeropuerto previo a un viaje familiar, donde habló de cómo han tomado sus hijos su nueva etapa de "mamá con novio".

En mayo Coronado confirmó su romance con el empresario, expareja de la actriz Claudia Lizaldi, motivo por el que se dijo que la conductora de "Sale el Sol" "le había bajado" el galán a Lizaldi.

"Quiero pedir que me dejen vivir mi romance con privacidad porque no me lo vayan a espantar. Me tardé 10 años, se los pido por favor”, expresó entonces; ahora, meses después de que se diera a conocer que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, habló entusiasmada de la relación que hay entre su pareja y sus hijos.

La "fórmula perfecta" en la familia de Ingrid Coronado

Ingrid contó que sus hijos adolescentes Luciano y Paolo aplauden la relación que tiene con Germán Bricio, quien los invitó a un viaje al Mar de Cortés, la conductora fue captada en familia y habló sobre el lindo momento por el que está pasando.

"Buenísima, nos vamos todos de viaje, la relación es estupenda, muy padre, la verdad ha sido muy bonita, compartir el tiempo juntos, de hecho me cacharon en el aeropuerto", dijo.

Después de una década sin pareja, Ingrid afirma que sus hijos han tomado con la mejor actitud su relación y aunque es muy pronto decir que lo ven como una figura paterna, no descarta que en el futuro esto pueda ocurrir.

"Mis hijos tienen la mejor de las intenciones de tener una buena relación conmigo y con mi pareja, Germán también con ellos, ahí la fórmula es perfecta", celebró.

Sobre si sus hijos se ponen celosos del nuevo romance de su madre, con humor Ingrid dijo que ocurría todo lo contrario, pues pasó una década sin galán.

Germán Bricio, novio de la conductora Ingrid Coronado. Foto: germanbricio

"Los míos no, después de ver que estuve 10 años sola, ya llevan años diciéndome 'ma, ¿el novio pa' cuándo?' ya ahorita '¡ey, llegó el novio!'; además los trata súper bien, es súper lindo, ahorita nos invitó a todos al viaje, ¿qué más podemos pedir?", expresó con una gran sonrisa.

Aunque aún no ha tenido nueras, la conductora y escritora aseguró que será una buena suegra, pues aprendió todo lo que no se debe de hacer, así que cuando ese momento llegue estará preparada.

Eso sí, no quiere ser una abuela joven, pues prefiere que sus hijos viajen y se preparen antes de formar una familia.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar, fallecido en 2022, iniciaron su romance en 2008, se casaron en el 2012 en el 2015 anunciaron su divorcio en medio de la polémica por la enfermedad del actor, quien padeció linfoma de Hodgkin.

