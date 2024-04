Hijo del actor Rafael del Villar habla del accidente que sufrió tras prender un asador: "estaba quemado por dentro"

En enero de este año, dimos a conocer que Rafael del Villar, famoso actor de telenovelas, pedía oraciones por el delicado estado salud de su hijo Rafael. Sin embargo, desconocíamos la magnitud de la situación y ahora es el propio Rafa Jr, quien se ha sincerado acerca de su estado de salud y habla públicamente de las quemaduras de tercer y segundo grado que sufrió mientras trataba de encender una parrilla.

El actor de melodramas como "María Mercedes" y "Marimar" recurrió a sus redes sociales a comienzos del año para pedir oraciones por la salud de su hijo mayor, Rafa Jr, compartiendo con su público que el joven que encontraba muy delicado en terapia intensiva.

Rafael del Villar y su primogénito Rafa hace años. Foto: Instagram

Al día siguiente, del Villar escribió otro mensaje, donde convocaba a las personas interesadas a acompañarlo a las misas que había pedido por la pronta recuperación de su hijo. Sin embargo, nunca quedó claro qué es lo que había ocurrido con Rafa.

Ahora, el joven concede una entrevista a la revista "TVNotas", en la que habla de la situación tan complicada que ha atravesado en los últimos meses, debido a que sufrió múltiples quemaduras de tercer grado, mientras se encontraba en una reunión donde se prepararía carne asada y él era quien se encargaba de tratar de prender el asador.

Rafa Jr. explicó que, al momento de tratar de encender la parrilla, con la ayuda de etanol, la flama se regresó a él y abrasó gran parte de su cuerpo; de la cintura hasta la cabeza, situación que en poco tiempo se salió de control.

"La flama se regresó a mí, solté el bote, pero explotó en el aire y me prendí totalmente de la cintura para arriba”, dijo a la revista.

En el pasado, Rafa había escuchado cómo se debía actuar en caso de sufrir quemaduras, por lo que comenzó a girar en el suelo, para tratar de acallar el fuego, lo que se le dificultó debido a que, a esas alturas, su visión estaba disminuida".

"Salí corriendo, no veía nada, se me estaba quemando la cara", ahondó.

Rafa fue asistido por otras de las personas que se encontraban alrededor; primero con mangueras y, posteriormente, con un mantel humedecido, con el que lograron acabar con el fuego que abrasaba la piel de su rostro, pero -por lo que recuerda- sus ropas seguían quemándose.

Mi ropa seguía con fuego, me la arranqué como pude, me volvieron a abrazar con el mantel y me apagaron, sentía mucha desesperación porque no me apagaba, para mí fue eterno, no sabemos cuánto tiempo pasó, por los gritos que pegué aspiré fuego y humo, confió a "TVNotas".

El joven de 21 años destacó que, en ningún momento perdió el conocimiento, por lo que, al ponerse de pie, luego de rodar por el suelo, se vio en el espejo y pudo constatar el estado de su aspecto físico.

"Tenía la nariz y los labios carbonizados, las orejas derretidas y casi no tenía piel", detalló.

Al llegar al hospital, el cirujano plástico que lo atendió fue frontal con su madre y su padre, al advertirles que la probabilidad de que sobreviviese era sólo del 20 por ciento, debido a que las quemaduras había penetrado hasta sus órganos internos.

"El doctor le dijo a mi familia que estaba muy complicada la situación porque estaba quemado por dentro, nos dijeron que sólo tenía 20 por ciento de posibilidades de vida".

Fue así que, luego de ser intervenido, Rafa pasó 18 días en coma y 30 días en terapia intensiva. Durante ese periodo, atravesó seis cirugías reconstructivas, en las que restauraron su nariz, orejas y labios.

Una parte de su nuca también le tuvo que ser retirada, debido a que había sufrido muerte de tejido, también conocida como "necrosis".

Rafa también atravesó efectos psicológicos, pues constantemente soñaba con fuego y temía cuando estaba a punto de quedarse dormido; temía no volver a despertar.

A lo largo de su proceso de rehabilitación tuvo que volver a aprender a hablar, caminar y comer.

De hecho, -confió a la revista- tendrá que pasar todo un año, antes de que pueda volver a salir a la calle; la única hora en que puede salir es durante el anochecer, por lo que destaca que está invirtiendo el tiempo de su recuperación en tomar cursos en línea y recibir a sus amistades en casa.

El joven reconoció que, en principio, sintió ira y frustración por haber sido él a quien le sucediera tal tragedia, pero con el tiempo cayó en la cuenta que todo lo ocurrido, probablemente, tenía un propósito.

"Dios ha sido mi fortaleza, Dios me enseñó que existe, aprendí a valorar mi vida, no tengo palabras para describirlo, fue un cambio muy duro, me siento totalmente otro, como si tuviera algo importante que hacer, una misión, estoy motivado, con ganas de un cambio, quiero ayudar a la gente", expresó.

La noche de ayer, el padre de Rafa compartió una fotografía donde aparece junto al joven y su hija menor, Valeria (19 años), festejando su más reciente cumpleaños.

Rafael del Villar tiene dos hijos; Rafa Jr y Valeria. Foto: Instagram

