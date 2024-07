Hijo de Madonna confiesa buscar comida en la basura tras dejar el hogar de la cantante pop

David Banda, el mayor de los hijos adoptados de Madonna, pasó de disfrutar de todas las comodidades y lujos junto a su famosa madre a tener que buscar alimento en la basura.

El joven de 18 años está intentando independizarse, y según reveló en un reciente live de Instagram, se mudó del opulento departamento de la intérprete de “La isla bonita” ubicado en el Upper East Side de Nueva York, donde había vivido a lo largo de su adolescencia.

“Son las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para conseguir comida y buscar comida en la basura”, expresó en el video.

Sin embargo, la experiencia no le resulta incómoda en absoluto. David Banda admitió que le parece maravilloso y divertido ser joven. “Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta”, dijo, refiriéndose a su pareja, María Atuesta.

Banda se ha instalado en el Bronx, otro barrio de la ciudad, y ha estado dando lecciones de guitarra para ganar dinero extra, a pesar del patrimonio de 850 millones de dólares de la Reina del Pop. Aún se desconoce cuándo el también músico se cambió de domicilio.

¿Quién es David Banda?

Banda no era uno de los nombres más conocidos de la famosa familia hasta el año pasado, cuando su fama comenzó a aumentar. Esto ocurrió después de que asistió a una exposición de su hermano, el artista Rocco Ritchie, en Miami, donde también estuvo presente la intérprete de “Like a Prayer”.

David fue adoptado oficialmente en 2008 en Malawi, un país ubicado en el sureste de África, y se vio influenciado por la profesión de su madre, ya que está siguiendo sus pasos y a veces lo acompaña con la guitarra en sus presentaciones. También toca el piano y tiene habilidades deportivas, especialmente en el fútbol.

Foto: Instagram oficial.

Su conexión especial con Madonna

Madonna ha expresado en el pasado la conexión especial que siente con David Banda Mwale Ciccone Ritchie desde que lo vio en el orfanato Home of Hope de Malawi en 2006. Entonces, tenía tan solo 13 meses y padecía malaria y neumonía. Su padre, Yohane Banda, un granjero que vivía en pobreza extrema, decidió llevarlo al orfanato porque no podía cuidarlo. Su esposa había muerto al darlo a luz y sus otros dos hijos murieron por una infección.

“Él es con quien tengo más en común. Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que cualquier otro de mis hijos”, dijo la cantante sobre David en 2019.