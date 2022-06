Hija de rapero hace petición a la Cumbre de las Américas: "¿Me pueden ayudar a liberar a mi padre?"

La hija de seis años del rapero cubano Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", uno de los intérpretes de la canción "Patria y vida", que está preso desde hace un año en Cuba, pidió ayuda para "liberarlo" a los mandatarios participantes en la IX Cumbre de las Américas.

"Señores de la Cumbre, me dirijo a ustedes aunque no los conozca. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo?", dice Jade de la Caridad Castillo en un video publicado en las redes sociales del que se hizo eco el cantante Yotuel Romero.

La hija de El Osorbo implora en el video la solidaridad de los participantes en la cumbre que tiene lugar en Los Ángeles (EE.UU.) para lograr la excarcelación de su padre.

"Lo quiero mucho, y lo extraño.¿Me pueden ayudar a liberar a mi padre?", dice la pequeña con las manos sobre el corazón.

Yotuel Romero, El Osorbo, "El Funky", Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona ganaron dos premios Grammy Latino por "Patria y Vida", la canción lanzada en febrero de 2021 y convertida en el himno de las protestas pacíficas que estallaron en Cuba el 11 de julio de 2021.

El Osorbo espera sentencia tras el juicio celebrado el 31 de mayo pasado, en el que también fue juzgado el líder del Movimiento San Isidro, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el primero y siete para el segundo, preso desde el 11 de julio.

Otero Alcántara está acusado de los presuntos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que a Castillo se le imputan los delitos de desacato, "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires", atentado y desórdenes públicos.

Jade de la Caridad Castillo es hija de El Osorbo y su exesposa Rosmery Hernández, que estuvo presente durante la vista oral del juicio.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denunciaron que el proceso contra los dos artistas cubanos estuvo lleno de arbitrariedades.

El cantante cubano Yotuel Romero afirmó el miércoles a Efe en Los Ángeles que el que no está invitado a la cumbre es el "régimen" de Miguel Díaz-Canel, pero Cuba sí lo está.

Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que ha explicado a las autoridades estadounidenses "la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre".

"Esperamos que el mundo siga ayudando a Cuba a buscar su felicidad", expresó.