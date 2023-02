La tercera eliminada del reality “La casa de los famosos 3” fue la actriz Nicole Chávez, hija del boxeador Julio César Chávez, quien perdió contra Patricia Navidad, Pepe Gámez y Aristeo Cázares, quienes también estaban nominados.

Esta bailarina, quien llegó a participar en “Pequeños gigantes” admitió que le gusta el chisme y ella no tuvo la culpa de que sus demás compañeros le confesaran situaciones que la joven de 24 años después platicó a otras personas.

Al estar en el exterior pudo observar algunas opiniones que tienen los inquilinos de ella y aunque en general admite todo lo que expresaron, en algunos casos sí se sorprendió.

“Claro que me gusta chismear, ahí los que caían y me contaban las cosas para yo irlas a contar a mi cuarto, mal ellos, no yo, pero todo lo que dijeron sí lo soy y bien orgullosa, entonces nada me afecta, para mí nada es personal”, señaló.

También consideró que tuvo en su contra haber nacido en “cuna de oro”, pues a veces decía que a ella no le hacía falta dinero, sin embargo, quiso ser totalmente sincera y no usar doble máscara para caerle bien a los demás.

“Quizá me jugó un poco en contra, pero yo a esa casa entré queriendo ser yo, yo no quería que los 200 mil dólares (que hay de premio para quien gane) cambiaran mi forma de ser, nunca vi que ese fuera el objetivo, yo dije:

“Me ha costado tanto estar orgullosa de mí, de mi familia, que no quiero perder la línea, yo sé que dentro hay personas que necesitan ese dinero para cumplir muchos sueños y eso a lo mejor los hace cambiar, ser un poco incongruentes y no era mi destino”.

Aunque no le gustaba lavar los platos, lo que sí hacía, dijo, era hacer reír a mucha gente y con ese sentimiento se quedó.

Lee también: Mientras Irina Baeva muestra la invitación de su boda, captan huida de Gabriel Soto

¿Se arrepiente de algo?

La madurez a ratos hacía que hiciera cosas de las que se arrepentía y comentó que su poca experiencia le jugaba un poco chueco en el manejo de sus emociones.

“Arturo (Carmona) me dio un consejo increíble que lo llevo en mi corazón, me dijo que no adelantara el reloj de mi vida, entonces creo que con el paso del tiempo y de las experiencias voy a tener un mejor control de mis emociones, pero arrepentirme, la verdad nada”.

Primeras reacciones al salir

Su primera reacción al saber que ella era la expulsada fue hacer una larga sonrisa, aplaudió y dijo: “gracias, ahí te voy mami, papi, Esteban (Dallet, su novio)”, además expresó lo siguiente, como parte de sus impresiones al salir de la casa.

“Muchos sentimientos encontrados, mis compañeros sé que se quedaron un poco tristes, pero por otro lado feliz de regresar con mis papás, con mi mamá, con mi novio, yo me siento una ganadora”.

El hecho de estar tres semanas compartiendo con tanta gente talentosa y con mucha trayectoria en sus carreras a veces la intimidaban, “me sentía chiquita”, pero sintió que fue algo increíble”.

Lee también: Eric del Castillo sorprende a su esposa con respuesta sobre la belleza de Lyn May

¿Qué hablaron los demás de ella al salir?

Hubo conversaciones que Nicky no escuchó, pero los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego le presentaron:

“Es una chispa, es una niña que le gusta participar, es aventada, no la veo nada frágil”, señaló Arturo Carmona; “con Nicky ha sido una conexión muy bonita, pero también se ve que tiene un carácter chulo”, dijo el Rey Grupero; “le falta quizá madurez todavía para saber tener más claros sus objetivos”, indicó Paty Navidad.

“A ella nunca le van a tirar, es como si estuviera la hija del presidente”, opinó José Rodríguez; “es muy agradable, muy linda la muchacha, se me hace un ser inocente”, comentó Juan Rivera; “no puedo aguantar a una niña berrinchuda”, afirmó Dania Méndez.

“Al menos dice las cosas claras y eso tiene un valor y un mérito”, dijo Osmariel en el confesionario; “Yo creo que ella está bien clara en cómo jugar estos juegos”, son las palabras de Marisol Anderson; “La pequeña Lucifer, como muchacha joven está disfrutando y dando sus opiniones”, son las palabras de Osmel.

Al respecto Nicole afirmó que nada la toma por sorpresa y dijo que Dania ha sido incongruente, pues “se jacta de ser una persona muy frontal, muy directa y lo que a mí me demostró fue todo lo contrario, la que puso la pauta final en nuestra amistad fui yo, no ella”.

rad