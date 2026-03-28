Ya si los adultos no hacen mucho por ella, ahora serán los niños quienes busquen salvar a la ecología.

Piratas de arena, película ahora en posproducción bajo la dirección de Juan Carlos Blanco, es la apuesta cinematográfica mexicana para ello, en una aventura que se rodó en Tulum.

La cinta inicia cuando los padres del niño protagonista, que son espeleólogos y descubren una gran red de cuevas subterráneas, fallecen en una expedición a un cenote presuntamente en un accidente y él se queda al cuidado de la tía, quien pretende vender la casa y salir de la ciudad.

Pero entonces él encuentra la novela de Tom Sawyer en donde éste se hace pasar por muerto y decide hacer lo mismo, a fin de quedarse con sus amigos a vivir en la selva.

“Y descubren que todas las noches hay personas que se llevan ilegalmente arena, que va dañando a todo, a los cenotes y es entonces que intentan evitar que eso siga pasando”, comenta Blanco en entrevista.

La historia que inspiró el largometraje surgió a raíz de una nota de que habían clausurado en Playa del Carmen a una minera estadounidense que metía dinamita 20 metros por debajo del manto freático.

“Luego vino toda esta polémica del tren maya y dije: ‘¿por qué no hacer una película donde los niños luchen contra el desastre ecológico?’”

El niño Camilo Blanco, de 11 años, interpreta al personaje principal, dentro de un elenco que incluye a Cinthia Vázquez, la española Noelia Roel (Vestida de blanco), Ignacio Guadalupe (Los Héroes del Norte) y Ramón Medina (El señor de los cielos).

“Piratas de arena es una película con un mensaje de conciencia ecológica en las nuevas generaciones, del respeto a la selva, a la naturaleza”, reitera el realizador.

Noelia, en tanto, encarna a una buceadora profesional que ayuda a los niños, pues se queda a investigar al detectar algo raro .

“Es una chica que vive en la selva, hippie, comprometida con el ambiente y sabe que algo está pasando”.

Al rescate del planeta

La más reciente entrega ecologista con niños como estelares fue hace 15 años, cuando se produjo Bacalar, de Patricia Arriaga Jordan, en la que un grupo de pequeños, quienes jugaban a ser detectives, descubrían una red de traficantes de animales.

Piratas de arena es una producción del Centro de Estudios Cinematográficos INDIe. Blanco, el director, cuenta en su filmografía con cintas como La noche del pirata, también con niños y Desde el más allá.

Ahora hubo un rodaje accidentado porque el protagonista sufrió una leve mordida por un perro y la actriz ibérica tuvo un accidente a bordo de una lancha, por lo que se detuvo el rodaje un par de meses.

“Son cosas que pasan y hay que adecuarse. Ahora esperamos que la película pueda verse este mismo año”, apunta Blanco.

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