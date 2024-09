Ricardo Moreno, el hermano menor de Adrián Marcelo, ha mostrado su inconformidad por la salida del regio de "La casa de los famosos", asegurando que la producción tiene una obvia preferencia por otros habitantes como, aparentemente, ocurre con Arath de la Torre quien, pese a que ha pedido su expulsión en tres ocasiones, intermediaron para que eso no sucediera, caso contrario con lo que ocurrió con Adrián.

Eran las 2:24 de la mañana cuando "la Jefa" dio a conocer que Adrián Marcelo había decidido finalizar su participación en el reality, lo que desencajó a las y los habitantes.

Esto sucedió luego de que, durante la gala de anoche, Gala Montes y el regio discutieran, derivado de las rencillas que habían tenido en el pasado, cuando el influencer habló de la salud mental de la joven, afirmando que le "faltó mucha mamá" y que el abandonó de su padre la habían convertido en una mujer inestable.

Fue así que, defendiéndose, Gala reiteró que le parecía un hombre misógino y narcisista que aprovechaba sus conocimientos como psicólogo para manipular y violentarla ya no sólo a ella, sino también a sus compañeras y compañeros.

Por su parte, Adrián negó recurrir al machismo y expresó que el problema que tenía con la actriz nada tenía que ver con el género y que, en cambio, se trata de una situación de igualdad.

Todo ello llevó a que Marcelo pidiera su salida del reality show; su participación se prolongó a lo largo de siete semanas, equivalentes a 45 días.

Inmediatamente, su hermano Ricardo recurrió a su cuenta de X para dar a conocer su postura ante los hechos, evidenciando lo molesto que se encontraba con la producción, no sin antes celebrar el desempeño de Adrián, quien consideró que se ha convertido en una especie de héroe.

"No podría estar más orgulloso de mi hermano, a todos los que nos apoyan, no hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes, no tienen idea del héroe que acaban de crear, estén al pendiente porque se viene la nuestra "soon" (pronto)".

Además, evidenció a la producción del reality, estimando, de forma despectiva, que nunca dejaron que de la Torre abandonara la casa, aunque lo solicitó más de una vez, cosa contraria con lo que ocurrió con su hermano.

"Sin llorar, ni hacerme la víctima, ni amenazar con irme... quédense su show pedorro, malditos cristalitos de moral flexible y, por si no nos vemos después. buenos días, buenas tardes y buenas noches".

Cabe recordar que Ricardo fue el hermano de Adrián que acudió a la gala de eliminación del domingo pasado, en el que confrontó a Cynthia Urías y René Franco, quienes estimaron que la respuesta del regio, al posicionamiento de Gala, había sido poco creíble.

Molesto, argumentó que él conocía a Adrían de toda la vida y respalda sus palabras, a través que desacreditó ser un hombre misógino.

"Discúlpame pero yo lo conozco, no sólo le creo, tengo muchísimo más contexto que todos ustedes juntos, fue mi roomie por la mitad de mi vida, mucho más... y me perdonas pero cada uno está usando sus herramientas, ¿verdad?, Gala, en mi opinión, está usando la bandera (del feminismo), me disculpas, pero yo no sólo se la creo, si no que pongo las manos en el fuego", indicó.

A lo que Urías le contestó con la ya muy famosa frase de Mario Bezares: "interesante punto de vista".

