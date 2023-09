Hermana de Octavio Ocaña aclara si tuvo conflictos con Nerea Godínez, la prometida del actor

Nerea Godínez, quien fuera la pareja del actor Octavio Ocaña, fallecido hace casi dos años por un impacto de bala en la cabeza durante una persecución vehicular, compartió con sus seguidores de redes sociales una fotografía con su nueva pareja.

Las imágenes recientes, por supuesto, desataron una polémica, ya que a algunos les pareció prematuro que la joven rehiciera su vida, mientras que otros defendieron su derecho a volver a encontrar el amor. En medio de esta controversia, surgió la pregunta sobre su amistad con Bertha Ocaña, hermana del actor. Después del trágico suceso, las dos se mostraban cercanas y se apoyaban mutuamente, pero en la actualidad han dejado de compartir fotos juntas, y los seguidores de ambas notaron que ya no se siguen en Instagram.

Asimismo, Bertha escribió un mensaje en la misma plataforma que parecía estar relacionado con la noticia de la modelo: “No tengo que dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos de a quién sigo y a quién no sigo. En verdad tienen que aprender a RESPETAR las decisiones ajenas... siempre estaré agradecida con las personas que están aquí y me siguen y me apoyan, no solo a mí sino a mi familia. Pero en serio, yo prefiero que estemos los que verdaderamente están con amor”, lo que despertó aún más la curiosidad de los usuarios.

Foto: Instagram

¿Bertha Ocaña se peleó con Nerea Godínez?

Ante la ola de interrogantes, Bertha fue cuestionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. En ese momento, abrió su corazón y reveló el motivo por el que se alejó de la prometida de su hermano.

La mujer explicó que desde el principio, su posición como familia fue apoyar a Nerea e incluso la incluyeron en la cuestión legal: “La incorporamos en la reparación del daño, nunca tuvimos una postura diferente, incluso hasta la fecha, lo que sí puedo decirte es que el tiempo ha pasado y desde el principio sabíamos que tenía que rehacer su vida”.

Además, añadió que, al no ser una figura pública, estuvo expuesta a comentarios agresivos y ataques de personas que la criticaban por sus decisiones: “Nosotros decidimos alejarnos de todo lo que tenga que ver con ella, a estas alturas”, dijo.

Respecto a si hubo una disputa entre ellas, aclaró que no y que intentaron mantener una relación positiva, pero sintió que en algún momento la modelo ya no quería hacerlo así: “Porque aquí Octavio será hijo y hermano para siempre, mientras que con ella fue un noviazgo que no pudo avanzar más. Mucha gente piensa que hubo algún problema, pero no lo hubo”, reveló.

Posteriormente, agregó que considera que es mejor alejarse y permitir que ella continúe con su vida y su proceso.

Nerea defiende su nueva relación

A través de su cuenta de Instagram, Nerea posteó la imagen junto a su nuevo novio, en la que aparecen abrazados y él le da un beso en la frente. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar con afirmaciones como: "Se olvidó rápido de su novio", "Por algo las hermanas de Octavio ya no la siguen" y "No veo los comentarios de las cuñadas".

Ante las críticas, Nerea decidió acompañar la postal con un mensaje en defensa de su elección: "¿Por qué les sorprende tanto que pueda continuar con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que he sufrido y lo que he pasado desde el primer día. Las mismas personas que ahora se indignan me decían que siguiera adelante con mi vida. ¿Quién los entiende?", expresó.

Además, Nerea expresó su decisión de vivir plenamente y no simplemente existir. Destacó que ha encontrado a alguien que respeta su pasado y, lo que es más importante, la hace feliz y la motiva a vivir, explorar y disfrutar la vida nuevamente. Con un toque de humor, respondió a quienes cuestionaron su elección: "Siempre dije que estaría con alguien que respetara mi pasado, y lo encontré. Lo más importante es que realmente me hace feliz y me inspira a vivir, conocer y disfrutar nuevamente. Si alguien piensa que eso está mal, yo le diría... ¡médicate loc@!”.

A pesar de los comentarios negativos, Nerea ha recibido un fuerte respaldo por parte de sus seguidores. En comparación con meses anteriores, se le nota más feliz y comprometida en mejorar su aspecto físico.

Foto: Instagram oficial de la modelo.