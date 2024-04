Henry Cavill será papá, así lo captaron junto a su novia

Henry Cavill sorprendió al mundo entero al revelar que está a punto de interpretar el papel más importante de su vida, el de papá junto a su pareja sentimental, Natalie Viscuso.

El protagonista de "Superman" y su novia, están esperando a su primer hijo juntos, tal y como se puede apreciar en las fotos y videos que se dieron a conocer en las redes sociales, en las que se puede ver a Natalie presumiendo su avanzado embarazo.

En las imágenes, que ya se volvieron virales, se puede ver a la pareja saliendo de lo que parece ser un hotel tomados de la mano y, mientras caminan hacia una camioneta que ya los esperaba, ella revela su ya abultado vientre.





Estas fueron las imágenes con las que el mundo se enteró que el actor y su novia esperan a su primer bebé. Foto: Captura de pantalla.

Hasta el momento se desconocen todos los detalles al respecto del primogénito de Cavill; sin embargo, las fotos dejan entrever que Natalie se encontraría en el segundo trimestre de gestación.

La noticia dejó asombrados a los usuarios y sobre todo a las fans de Cavill, quienes no tardaron en reaccionar a la próxima paternidad del actor con ingeniosos comentarios: "¿cómo así que Henry Cavill va a ser papá y no es conmigo?", "Déjenme sola, Henry Cavill va a ser papá", "Dios tiene a sus favoritas", "Henry Cavill va a ser papá y yo no estoy embarazada", "No nos puedes hacer esto Henry Cavill".

¿Quién es Natalie Viscuso?

Si bien el británico ha mantenido su vida sentimental en privado, para nadie era un secreto que mantenía una relación, desde algunos años, con una guapa rubia; y es que en redes sociales suele compartir algunos de los momentos que pasan juntos, además de que han hecho algunas apariciones en eventos sociales y alfombras rojas.

La afortunada, Natalie Viscuso, se trata de una ejecutiva vinculada con la industria del cine y la televisión y actualmente se desempeña como vicepresidenta de la compañía Vertigo Entertainment.

Estudio en la Universidad de California del Sur y es hija de un millonario promotor inmobiliario.

Fue en abril de 2021 cuando el diario británico, "Daily Mail" destapó la relación al publicar una fotografía de ambos paseando por las calles y un día más tarde el propio Cavill oficializó el noviazgo al compartir una imagen de ambos, jugando ajedrez, en su perfil de Instagram.









