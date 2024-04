Henry Cavill rompe el silencio sobre su próxima paternidad: "Estoy muy emocionado"

Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras, y es que, tras darse a conocer un video en el que la novia de Henry Cavill, Natalie Viscuso, aparecía con una sospechosa pancita, el mundo entero lo supo: el actor de "Superman" se convertirá en padre.

En las imágenes, que de inmediato recorrieron todos los sitios de Internet, se puede apreciar a la pareja caminado de la mano, y mientras se acercan a una camionera que ya los estaba esperando, el vestido de Natalie revela su avanzado embarazo.

Hasta ese momento, ni el británico ni su novia habían hecho ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, todo cambió esta tarde durante la premiere de la nueva cinta de Cavill, "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", en Nueva York; pues no solo confirmó la noticia; sino que, habló de cómo se siente, por primera vez.





Estas fueron las imágenes con las que el mundo se enteró que el actor y su novia esperan a su primer bebé. Foto: Captura de pantalla.





Fue durante la alfombra roja del evento, y en una pequeña entrevista con el sitio "Hollywood Access", que el exhombre de acero aseguró sentirse sumamente feliz y nervioso por la etapa que está a punto de vivir.

Cavill, fue cuestionado sobre si la reciente paternidad de su compañero, Henry Golding, lo había inspirado a dar este importante paso, a lo que él bromeo: "Quiero decir, él no me inspiró a hacer eso. Mis padres lo hicieron", dijo. "Pero estoy mu emocionado", agregó.

Aunque no reveló más detalles, como si ya conocen el género del bebé o los meses de embarazo que tiene Natalie, el británico adelantó que la prensa puede irse preparando, pues no piensan esconderse: “Natalie y yo estamos muy emocionados. Estoy seguro de que verás mucho más de eso”, finalizó.

Los futuros padres iniciaron su relación en 2021, cuando fueron captados por el diario "Daily Mail" mientras paseaban juntos. Un día después de la publicación, Henry decidió hacer oficial el romance y compartió una foto junto a Natalie en su cuenta de Instagram; desde entonces no se han separado.

