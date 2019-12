Hay gestos de mi hijo Julián que me recuerdan a Joan: Maribel Guardia

Al ver a su hijo Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia cuenta que hay gestos que le recuerdan al fallecido Joan Sebastian.

Julián, quien ya tiene 24 años, es producto de la relación que la actriz tuvo con el intérprete de "Juliantla".

"Julián es Julián, pero los genes están ahí, son muy fuertes, es increíble, a veces hace expresiones y cosas que hasta me parece increíble porque me parece que estoy viendo a Joan", comentó la actriz a la entrada del Teatro Metropólitan a donde acudió acompañada por su hijo al concierto de Ana Bárbara.

Maribel aplaudió el crecimiento artístico de su hijo señalando que se ha preparado vocalmente.

"Julián ha dado grandes pasos también como cantante, ha estudiado mucho, entonces yo lo veo muy desenvuelto en los escenarios, gracias a Dios", señaló.

"Se aprende mucho en esta carrera, se aprende estando en el escenario y obviamente la voz se va desarrollando con las clases de canto", dijo minutos antes de que su hijo sorprendiera al público cantando a dueto con Ana Bárbara el tema "Secreto de amor".



Celebra la Navidad

Maribel Guardia compartió que viajará a su natal Costa Rica para las festividades decembrinas pues quiere pasar el día 24 con su mamá. En año nuevo espera pasarlo con su hijo.

"Mi mamá siempre que esté viva voy a estar con ella porque para ella es muy importante reunir a la familia ese día, y como yo vivo tan lejos de la familia, pues veo a mis hermanos y a los sobrinos", explicó.

"A mi mamá le voy a hacer honor toda la vida, más que mi hermana, ella me crió cuando yo me quedé huerfana a los nueve años. Tengo mucho que agradecerle todo el amor que me dio, el apoyo, las alas para volar".

