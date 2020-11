Hasta el 2020 embruja a WarnerBros sacando sus escándalos

Comentarios desafortunados de figuras como J. K. Rowling y malas decisiones dentro de los filmes han llevado a diversas cintas a verse empañadas por la polémica alrededor de ellas.

El debate en torno a filmes como "Las brujas" más que girar alrededor de la trama ha sido por la insensibilidad que oara algunos representa el mostrar como "monstruosas" las diferencias físicas de las personas.

Debido a esta y otras polémicas, en el caso de Warner Bros.Pictures en los últimos meses han tenido que pedir disculpas o simplemente ver cómo en redes sociales son señalados por las críticas.

Aquí tres ejemplos:



La autora de la saga de Harry Potter ha sido fuertemente criticada (incluso por los propios actores de las adaptaciones cinematográficas de sus novelas) debido a sus comentarios sobre la identidad transgénero.

En una de sus más recientes controversias, ocurrida en junio, la escritora publicó un hilo en Twitter donde explicaba que ella cree que las mujeres están definidas por su sexo biológico y no por su género. Esto comenzó después de que compartió un artículo titulado “Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate” ("Opinión: creando un mundo post Covid-19 más equitativo para la gente que menstrua"). Rowling respondió diciendo que había una palabra para esa "gente que menstrua" (mujeres) despertando el descontento del público porque las personas transgénero, no binarias y que no se ajustan al género también menstruan.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020