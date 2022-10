Jennifer Siebel Newsom, una documentalista y actriz que está casada con el gobernador de California Gavin Newsom, es una de las acusadoras de Harvey Weinstein que testificará en su juicio por violación y agresión sexual en Los Angeles, dijo su abogada.

“Al igual que muchas otras mujeres, mi clienta fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de trabajo que resultó ser una trampa”, dijo la abogada de Newsom, Elizabeth Fegan, en un comunicado. “Ella tiene la intención de testificar en el juicio para buscar algo de justicia para las supervivientes y como parte de la labor de su vida para mejorar la vida de las mujeres”.

Weinstein, de 70 años, quien era antes un poderoso empresario del cine, cumple una condena de 23 años en prisión tras haber sido declarado culpable en Nueva York. En el juicio en Los Angeles iniciado se ha declarado inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucran a Newsom y otras cuatro mujeres. La identidad de las declarantes se mantendrá confidencial durante el juicio de ocho semanas en una corte de Los Angeles, donde la selección del jurado comenzó el lunes.

La noticia de su involucramiento en el caso fue reportada primero por el diario The Los Angeles Times.

Newsom, de 48 años, tuvo papeles pequeños en decenas de películas y programas de televisión entre 2002 y 2011. Recientemente, ha dirigido documentales como “The Great American Lie” en 2020 y “Fair Play” de este año. Ambos tratan del género en la sociedad.

Escribió sobre su experiencia con Weinstein en un ensayo de 2017 en Huffington Post después de que artículos de The New York Times y el New Yorker lo convirtieran en un imán del movimiento #MeToo, pero no revelaran muchos detalles sobre las acusaciones.

Weinstein, quien está en una prisión del condado de Los Angeles, llegó el lunes a la corte en una silla de ruedas, entró por una puerta lateral y se cambió cuidadosamente de la silla a un asiento junto a uno de sus abogados en la mesa de la defensa. Llevaba un traje azul, que se le permite usar en vez de su uniforme de prisión, durante el juicio.

Estuvo de pie con el resto en la sala mientras el primer panel de 67 posibles miembros del jurado entraba, pero se sentó a la mitad del proceso. Los saludó desde su asiento mientras sus abogados los presentaban.

Los potenciales miembros del jurado recibieron un largo cuestionario que servirá para identificar a aquellos que no puedan formar parte del proceso.

También recibieron una lista de posibles testigos para el juicio, para determinar si tienen alguna relación con ellos. La lista inicial de testigos tenía más de 270 nombres, aunque se espera que testifique menos de la mitad. La mayoría de los nombres no se han hecho públicos.

Una testigo, la productora de “Project Runway” Barbara Schneeweiss, estuvo presente en la corte el lunes y un juez le dijo que debería estar disponible para ir en cualquier momento.

Dos paneles más de hasta 75 posibles miembros del jurado serán llevados el martes y el miércoles. Se espera que sigan su proceso de selección hasta la siguiente semana y que las primeras declaraciones se presenten hasta dentro de dos semanas.

El juicio llega cinco años después de que varias mujeres revelaran sus experiencias con Weinstein haciendo explotar el movimiento #MeToo.

Weinstein está acusado de cuatro cargos de violación y otros siete de agresión sexual.

La mayoría de los incidentes en este caso, como el de Newsom, ocurrieron bajo la apariencia de supuestas juntas de trabajo en hoteles de lujo en Beverly Hills y Los Angeles, que Weinstein usaba como su sede en California y donde solía alojarse en la temporada de premios y a lo largo del año. Cuatro ocurrieron en la semana de los Oscar en 2013, cuando los estrenos de Weinstein “Silver Linings Playbook” (“Los juegos del destino”) y “Django Unchained” (“Django sin cadenas”) ganaron Premios de la Academia.



