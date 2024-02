Harry Styles cumple 30 años: de One Direction a un solista destacado

Los veintes han quedado atrás para el cantante británico Harry Styles, ya que el día de hoy llega a los 30 años de edad, convertido en uno de los solistas más destacados de la industria de la música y con una fortuna valuada en aproximadamente 64 millones de dólares.

Lejos ha quedado cuando a los 16 años se paró en frente de los jueces de "The X Factor" pidiendo una oportunidad de mostrar su talento, esfuerzo que por poco queda en nada cuando uno de ellos le dio el no por respuesta a su interpretación de Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder. Dentro de la competencia surgió la oportunidad que le cambió la vida, cuando junto a otros concursantes como Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik integraron la boy band One Direction, la cual se volvió un fenómeno aún antes de que terminaran en tercer lugar y salieran del programa.

Después de esto vino la firma de One Direction con el sello Syco, donde comenzaron con el pie derecho, porque su álbum debut "Up all night" se coló en el primer lugar de la lista Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo en realizar esa hazaña. A esto le siguieron cuatro discos más, giras por el mundo, incluso un documental sobre ellos llamado This is us; tiempo en el cual Harry sobresalía de sus demás compañeros por su rizada cabellera y actitud irreverente y juguetona.

En 2014 este joven nacido en el pueblo de Cheshire, Reino Unido, ya era todo un rompecorazones que había conquistado a estrellas como Taylor Swift o Kendall Jenner, también comenzaba a definir su personalidad a través de la moda, con ropa extravagante y llamativa. Fue en 2015 cuando los integrantes de One Direction deciden poner en pausa su carrera, pero fue el inicio de un meteórico ascenso a la élite artística para Styles.

Harry Styles siguió brillando solo

Su álbum debut el cual lleva su nombre, se lanzó el 12 de mayo de 2017, llegó a ser número uno en varios países, incluido Reino Unido, y tenía un sonido más rockero muy al estilo de los 70. Para ese momento Harry ya tenía su propio sello discográfico, filmó un documental donde muestra el proceso que llevó su primer disco, y llevó por título "Harry Styles: behind the album"; también protagonizó la película Dunkerque (2017) y escribió una canción para el filme "Love, Simón" (2018).

No te preocupes cariño. Fuente: HBO Max

Su segundo disco "Fine Line" (2019) entró a la lista de Billboard Hot 100, ocupando el sitio tres y del cual se desprende uno de sus más grandes éxitos "Watermelon Sugar". En 2020 vuelve a filmar y esta vez lo hace bajo la dirección de Olivia Wilde, en la película "No Te Preocupes Cariño"; al terminar el rodaje iniciaría con la también actriz una relación sentimental que duró dos años, en su momento se dijo que la separación se dio porque querían enfocarse en sus carreras.

Este inquieto artistas también ha probado suerte en el modelaje, el mundo de la cosmetología y hasta se ha hablado de su biexualidad, lo cierto es que en la actualidad se ha consolidado como uno de los cantantes más importantes de su generación, con una prometedora carrera en la entrada a la madurez de su vida.





