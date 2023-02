Harry Styles: 10 mujeres que conquistaron su corazón

El pasado 1 de febrero, Harry Styles cumplió 29 años y sus fans lo celebraron en las redes sociales. El cantante es uno de los artistas del momento por su talento y también por ser considerado uno de los más guapos. Pero para la tristeza de su corazón, empezó soltero el 2023 luego de romper con Olivia Wilde.

La actriz de 38 años comenzó la relación con el ex “One Direction” en 2021, pero a finales de 2022 decidieron terminar por su incompatibilidad de agendas de trabajo. Previamente, en 2012, el intérprete de “As It Was” mantuvo un romance con Caggie Dunlop, del reality británico “Made in Chelsea”.

Taylor Swift fue una de sus conquistas

Por otra parte, el cantante salió con Camille Lowe en 2017 por casi un año y había conocido a la modelo por un conocido en común. Los rumores indican que varias canciones del álbum, “Fine Line”, lanzado en 2019, abordan vivencias de esa relación. Otra de las mujeres que pasaron por la vida del artista británico fue Kendall Jenner, con quien solo salió unos meses en 2013 y con la cual hoy conserva una relación de amistad.

Nicole Scherzinger, fue la jurado de “The X Factor” cuando Harry audicionó. Ella también lo conquistó en 2015, siendo 16 años mayor que él. Otra de las mujeres que conquistaron el corazón de Styles fue Georgia Fowler. La también modelo fue pareja del compositor por unos meses y se dice que la canción “Kiwi” (que también significa neozelandés,) fue dedicada a la joven.



Ese mismo año, el intérprete de “Watermelon Sugar” fue captado besando a la modelo Sara Sampaio en Nueva York y al día siguiente a ella se la vio saliendo del hotel con la misma ropa del día anterior. Por otro lado, Taylor Swift lo conquistó en 2012, pero rompieron en 2013. Mientras ella lanzó referencias de esa relación en las canciones “Style” y “Out of the Woods”, él hizo lo propio en “Perfect” y “Two Goats”.

Finalmente, dos mujeres que también amaron a Harry Styles son Emily Atack y Caroline Flack. Mientras que la primera declaró en 2014 que no habían sido novios formales, pero sí “se habían divertido juntos”; la segunda fue captada saliendo de su casa con el cantante en 2011, cuando se habían conocido por un programa de televisión. La presentadora se quitó la vida en 2020 y él la recordó con un lazo negro en los “Brit Awards”.