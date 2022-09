Harrison Ford, hasta las lágrimas al ver adelanto de "Indiana Jones 5"

Disney llevó a sus fans al paroxismo al desvendar imágenes exclusivas de las aguardadas producciones "Indiana Jones" y "Avatar", así como de la tercera temporada de "The Mandalorian", en el segundo día de la Exposición D23 en California.

La máxima fiesta del gigante del entretenimiento se celebra en el Centro de Convenciones de Anaheim y recibe a miles de seguidores de todo el mundo que dan vida a sus personajes favoritos, se divierten con actividades de sus programas más queridos y ven los primeros clips de ansiadas películas y series.

El segundo día comenzó con un adelanto de lo que los estudios de Disney, Lucasfilm, Marvel y 20th Century, preparan para los próximos meses.

Lee también: Esta es la película de Cantinflas que incluso el Vaticano pidió una copia

El momento alto fue la presentación de las primeras imágenes de la nueva producción "Indiana Jones", protagonizada por Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, quienes fueron ovacionados de pie por las 6 mil personas que abarrotaron el Hall D, el corazón de la exposición.

"Siento mucho orgullo en decir que esta es fantástica", dijo un emocionado Ford, al punto de las lágrimas. "Esta es una de las razones", agregó señalando a Waller-Bridge.

"Seguir a este hombre es agotador", respondió la británica retribuyendo la admiración al actor que fue el más aplaudido de la presentación de tres horas que bombardeó a los fans con estrellas y exclusivas.

Lucasfilm también presentó imágenes de la tercera temporada de su exitosa "The Mandalorian", y trajo a escena a su elenco, liderado por Pedro Pascal, Giancarlo Esposito y Katee Sackhoff, que arrancaron aplausos y risas de la platea.

Otro momento emocionante fue la presentación de escenas de "Andor", la serie derivada del universo de la Guerra de las Galaxias que llega a las pantallas en los próximos días.

Su protagonista y productor ejecutivo, el mexicano Diego Luna, conquistó aplausos al salirse del guión y agradecer en español a los seguidores del aguardado proyecto que cuenta la historia de la rebelión contra el imperio.

Luego de un desfile de estrellas como Jude Law ("Skeleton Crew"), Christian Slater ("Willow") y Jon Favreau ("Ahsoka" y "Tales of the Jedi"), Marvel Studios tomó la batuta de Lucasfilm y arrancó su presentación con un inesperado musical lleno de luz y color.

Kevin Feige, presidente del estudio, se soltó en escena y dio rienda suelta al carrusel de novedades que Marvel prepara para sus fieles seguidores.

Extractos exclusivos de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", a estrenarse en 2023, y protagonizada por un elenco estelar: Paul Rudd, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas y Bill Murray, entre otros, así como el especial de Halloween "Werewolf by Night", con el mexicano Gael García Bernal, sirvieron para calentar motores.

Un adelanto de la segunda temporada de la serie "Loki" retumbó en el Hall D, que aplaudió sin parar al elenco encabezado por Tom Hiddleston, quien aterrizó directamente de Inglaterra, donde se filman los episodios, para participar en la fiesta de Disney.

"Comienza donde la primera temporada paró", dijo Hiddleston, quien no dio mayores detalles, pero al ser consultado sobre la incursión del programa en el multiverso dijo: "El tiempo lo dirá".

Marvel no escatimó en imágenes sorpresa, como un clip de "The Marvels", protagonizada por Brie Larson, o de "Thunderbolts", con Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko y Hannah John-Kamen, pero otra de las más emotivas fue la presentación de "Echo".

La serie prevista para estrenar el año que viene presenta a Alaqua Cox interpretando de nuevo a "Maya López", personaje del Universo Cinemático de Marvel. Cox, que al igual que la heroína se comunica con lenguaje señas y utiliza una prótesis en la pierna, emocionó a los presentes que fueron instados a aplaudir con las palmas en alto, y dijo estar "muy emocionada" por "estar de vuelta" en este rol protagónico que puede convertirse en un símbolo de inclusión en la pantalla.

El cierre de la presentación estelar de los estudios de Disney fue la inmersión literal al mundo de "Avatar: El camino del agua". Los espectadores recibieron lentes con visión tridimensional para sumergirse unos diez minutos en la producción dirigida por James Cameron.

Lee también: Esta es la canción que rechazó Belinda y que Ángela Aguilar convirtió en todo un éxito

Y las escenas no decepcionaron.

"No me esperaba esto", dijo Peter Farrow, quien vino desde San Francisco para la muestra.

"Llegué aquí a las 5 de la mañana hoy e incluso teniendo expectativas altas, no me esperaba esto, es muy emocionante", agregó sosteniendo el póster que recibió a la salida de la presentación.

La presentación de "Avatar: El camino del agua" contó con la participación de Zoe Saldaña, Sam Worthington y Sigourney Weaver