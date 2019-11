Harrison Ford debutará como protagonista de serie televisiva

Harrison Ford está preparando el que sería su debut como actor protagonista de una serie televisiva de la mano de una producción para la pequeña pantalla que adaptaría la serie documental "The Staircase", informó hoy el medio especializado Variety.

Annapurna Television producirá esta serie en la que el estadounidense de origen brasileño Antonio Campos figuraría como guionista y productor ejecutivo.

Sin título confirmado por el momento, este nuevo proyecto de Ford se basaría en "The Staircase", una serie documental que giraba en torno al caso de asesinato en contra del escritor Michael Peterson, quien fue acusado de haber matado a su mujer en 2001.

Jean-Xavier de Lestrade creó esa serie documental que se estrenó en 2004 con ocho episodios.

Posteriormente, "The Staircase" fue actualizando su relato, según aparecían nuevos datos o informaciones.

Así, en 2013 se presentaron dos nuevos episodios de "The Staircase" y en 2018 se estrenaron tres nuevos capítulos de esta serie documental hasta llegar a los trece en total con los que cuenta ahora.

Aunque este sería el primer gran papel protagonista para Ford en una serie de televisión, el veterano actor de "Indiana Jones" o "Star Wars" tuvo roles esporádicos en la pequeña pantalla en los inicios de su carrera en espacios como "Gunsmoke" o "Kung Fu".

También participó en películas para la televisión como "Judgment: The Court Martial of Lieutenant William Calley" (1975) o "Dynasty" (1976).

Ford fue nominado al Oscar por a mejor actor por "Witness" (1985).

Sus últimas dos películas en cartelera fueron "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), con la que se despidió del personaje de Han Solo; y "Blade Runner 2049" (2017), en la que volvió a interpretar a todo un clásico de la ciencia-ficción como Rick Deckard.

Este año, Ford prestó su voz a la cinta de animación "The Secret Life of Pets 2".

Y en 2020 estrenará "The Call of the Wild", una adaptación en la pantalla grande de la novela de aventuras homónima de Jack London y que ha dirigido Chris Sanders ("How to Train Your Dragon", 2010).

rad