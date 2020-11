Hallan muerto a Bert Belasco, actor de "​​​​​​​Let's Stay Together"

El actor Bert Belasco fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Richmond, Virginia, así lo detalló TMZ.

El padre del actor de 38 años detalló al sitio de noticias que su hijo habría sufrido un aneurisma fatal el domingo mientras pasaba la cuarentena en dicho hotel.

Se detalló que Belasco, que actuó en 52 episodios de la serie "Let's Stay Together", se encontraba preparando un proyecto para una película, y que al no poderse comunicar su novia con él, llamó al hotel para que le dieran información.



Comenzó su carrera en un capítulo de la serie "Dr. House", pero su papel más famoso es Charles Whitmore en la serie "Let's Stay Together", entre 2011 y 2014.

Además de haber formado parte de la serie sobre beisbol "Pitch" en 2016, Belasco participó en más de 20 proyectos que incluyen series y programas como "American Princess", "Superstore", "The Mick", "The Soul Man", "The Big Show Show", "NCIS", "Key and Peele", "Justified", entre otros.

La familia está a la espera de los resultados de la autopsia.

rad