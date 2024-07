Hace un año, así hablaba Ferka de sus habilidades en la comida: "soy pésima"

Ferka es una de las finalistas de "MasterChef Celebrity", junto a Rossana Rosaldo y Jawy, pues ha demostrado gran habilidad a la hora de cocinar, sin embargo, hace un tiempo la actriz no tenía noción de como preparar un platillo de complejidad como el que la y los jueces del programa les piden en cada reto.

A pocos días de que el reality show llegue a la final, Matilde Obregón revivió una entrevista que le hizo a Ferka hace alrededor de un año, en la que hablaba de diferentes pasajes de su vida.

Entre ellos, la joven actriz rememoró que dejó la casa familiar a los 21 años, lo que le generó problemas con su padre, quien tenía el deseo de su hija saliera de su hogar vestida de blanco, pero para Ferka era importante alcanzar su independencia.

Lee también: “MasterChef Celebrity” : todo lo que debes saber sobre la gran final

"Se enojó muchísimo, mi papá quería que me saliera casada obviamente, pagué mi depa y todavía no le decía a mi papá, no tenía el valor, fue todo un tema pero yo quería mi independencia, yo quería probarme", destacó.

Fue así que rentó un departamento en la colonia del Valle y, aunque siempre fue una joven sociable, no le gustaba invitar a sus amistades, debido a que quería evitar que hicieran desorden, luego de que ella invirtiera tanto tiempo limpiando y ordenando el espacio.

"Sí era de fistecitas, pero como soy tan payasa con mi espacio, no hice tantas en el principio, la verdad, era de ´-ay no, ¿que me venga a ensuciar?', prefería ir a casa de otras personas", destacó.

Fue entonces que reconoció que no era buena cocinando, por lo que al mudarse comía cualquier comida rápida que no le quitase el tiempo que no tenía, pues estudiaba y trabajaba al mismo tiempo.

"Soy pésima, sobreviví con el hot dog literal, no te mueres de hambre, la Tía Rosa fue mi aliada forever, latas de atún, soy muy práctica", expresó.

Además, confesó que, como se la pasaba en llamados, aprovechaba para comer fuera de casa y sólo tenía que pensar en cómo resolver sus cenas.

Lee también: Rey Grupero no llega a la final de “MasterChef Celebrity”, pero se lleva el corazón de la audiencia

"Tenía muchos llamados y, realmente, comes en las producciones, lo que me tocaba eran las cenas; una buena lata de atún, jitomatito, cebollita, ¿lo logras, no?, aguita de limón, pero soy muy mala para cocinar, no me gusta", destacó.

Pero a la luz del tiempo, la percepción de Ferka cambió radicalmente, pues se convirtió en una de las participantes de "MasterChef México" más destacada.

De hecho, hay quienes no se sienten conformes con que la actriz haya llegado hasta estas alturas de la competencia, pues aseguran que es la producción de TV Azteca que la ha protegido para que sea una de las finalistas, pese a que hubo participantes más fuertes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc