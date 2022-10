El periodista y conductor de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante, se ha visto en medio de la polémica en diversas ocasiones debido a que suele hablar “sin pelos en la lengua”, lo que le ha traído enemistades en el medio artístico.

Tal es el caso de aquella incómoda situación que protagonizó con su compañera Joanna Vega-Biestro y más recientemente con la también presentadora Pati Chapoy.

Luego de que en televisión nacional, Infante explotará contra Vega y asegurara que su compañera no se esfuerza para conseguir exclusivas y noticias del mundo del espectáculo, trascendió que durante la boda de Marisol, la hija del cantante Coque Muñiz que se celebró el pasado fin de semana, la periodista supuestamente abandonó el evento para no sentarse en la misma mesa que el conductor.

La tensa relación entre ambos iniciaría en 2021 cuando Maria Patricia Castañeda entrevistó a Chapoy con respecto a la polémica de la familia Guzmán, pues recordemos: Frida Sofía Acusó a su abuelo Enrique de haber abusado de ella cuando era niña, noticia que tomó relevancia en los medios.

Tras esto, la conductora fue cuestionada con respecto a los motivos que la llevaron a entrevistar al famoso.

“Hoy necesitamos compasión, entendimiento, acercamiento, pero hay gente que se siente feliz con un micrófono…lo único que pienso es que es muy malagradecido, me da pena. No me detengo a investigar qué trae en la cabeza. Simplemente creo que es un pobre hombre y ya”, dijo en aquella ocasión.

Los comentarios provocaron que Infante, en su matutino, arremetiera contra ella porque lo consideró un apoyo al cantante: “Pati Chapoy: ‘Enrique, yo te creo’. ¿Qué le vas a creer? Un poquito de respeto y de empatía a una menor de edad que dice que fue abus..da por su abuelo”.

Esto llevó a que los comunicadores tuvieran una rivalidad.

Infante y sus polémicas con celebridades

Entre otras de las personalidades con las que Adolfo ha dado a conocer que tiene diferencias se encuentra Consuelo Duval, Gaby Spanic, Julián Gil, el polémico Alfredo Aadame, Sergio Mayer, entre otros.

Consuelo Duval

Fue en 2014 cuando la actriz Consuelo Duval anunció su salida de Televisa, de acuerdo con su versión había tomado dicha decisión debido a que la empresa ya no apostaba por los contenidos de comedia, sin embargo, Infante salió a decir que la habían despedido por “soberbia”, además que “era más pesada que una vaca”, los comentarios no le parecieron en lo absoluto a la famosa quien le contestó: "Disfruta y goza mi caída, pero quédate pendiente para que veas cómo se levanta una chingona".

Gaby Spanic

Una situación similar pasó con Spanic, pero en ésta ocasión salieron a la luz unos audios de la actriz hablando mal de Lucero, el hecho también fue comentado por el periodista quien expresó que la carrera de Gaby no se comparaba con la de su “compañera”, a raíz de esto, Infante enfrentó una demanda por daño moral y respeto a las mujeres, sin embargo, él también argumentó que el proceso legal iba en contra de los derechos periodísticos.

Julián Gil

Durante el pleito que llevó Julián Gil con Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo, Matías, el periodista se dio a la tarea de entrevistar al abogado de la actriz, esta situación incomodó a Gil quien despotricó contra él y lo acusó de haber empezado los rumores de que el pequeño no era su hijo.

Alfredo Adame

Ambas personalidades han demostrado tener una rivalidad e incluso han llegado hasta las instancias legales. De acuerdo con la versión de Infante, el origen del conflicto se dio cuando Adame acusó a Rey Grupero de "padrotear" a una mujer transexual, ante esto, el periodista mandó a uno de sus reporteros pero no encontró nada que justificara las acusaciones.

Posteriormente el conductor invitó a la “persona” para que revelara si lo que se decía del influencer era verdad: “Entonces invitamos a esta persona al programa y lo dijo, y ahí Adame se ardió”, comentó.

Sergio Mayer

El político Mayer también se le fue encima al periodista porque éste cuestionó en reiteradas ocasiones su forma de manejar su puesto en el gobierno. La inconformidad escaló hasta el punto que se enfrentaron durante un programa y salió a relucir que el exGaribaldi se había beneficiado anteriormente de Infante para afectar a otros, lo que generó controversia en Twitter.

