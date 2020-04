Gus Rodríguez alcanzó a celebrar los 25 años de “Nintendomanía”

Hace tres semanas los gamers de México estaban felices por que el elenco de uno de los programas pioneros sobre videojuegos, “Nintendomanía” se había reencontrado para celebrar los 25 años de la primera transmisión del programa.

En ese momento nadie esperaba que sería la última vez que los conductores estarían juntos y menos, que sería la última aparición pública de Gustavo Rodríguez, creador y conductor del proyecto televisivo, antes de que este viernes perdiera la vida a los 59 años.

Maggie Hegyi, una de las conductoras del programa de videojuegos, sabía que Gus, a quien considera su maestro en la televisión, estaba enfermo pero eso no impidió que la noticia de su fallecimiento la tomará desprevenida.

“La noticia de su muerte nos agarró por sorpresa a todos, es una gran pérdida, para mí fue un gran maestro y un gran amigo, y así es la vida. Sabía que estaba malito. Por ahí de noviembre de 2019 me buscó Javier, su hijo para hacer un reencuentro de nosotros en "BitMe", el programa que tiene en Televisa y ahí lo volví a ver y empezamos otra vez a tener contacto de nuevo.”, recordó Maggie a EL UNIVERSAL.

Tras este reencuentro, hace unos cuatro meses, la comunicación fue más constante entre ambos y más por que Hegyi sabía de los problemas de salud a los que su amigo se enfrentaba, incluso dijo, cree que Gus ya sabía que partiría y que por ello hace tres semanas él hizo un reencuentro de los conductores de "Nintendomanía" por los 25 años de la primera transmisión del programa.

Este programa que aún se encuentra en Youtube o Facebook tuvo que ser a la distancia, pues debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covd-19, cada uno tuvo que hacerlo desde su casa.

“Ahí nos volvimos a ver y el último mensaje que recibí de él fue por un museo que se abrió de Nintendo y yo estuve en contacto con Javier para saber de Gus. Creo que por eso hizo el reencuentro, sabía que no estaba bien. La idea de juntarnos fue suya, era una manera de cerrar un círculo”, acotó.

La conductora dice que además de estar triste por la partida de su maestro y amigo, también siente frustración por no poder ir a despedir a Gus, ni estar en estos difíciles momentos con la familia de Gustavo, ya que la cuarentena que está viviendo todo el país le impide salir de casa.

“Tengo el corazón apachurrado, me dan ganas de llorar pero lo que más me duele es que no me puedo ir a despedir de él. No puedo salir de casa por la cuarentena, no puedo darle un abrazo a sus hijos, me duele no poder estar físicamente ahí. Por más que le mande amor, mensajes o llamadas, no es lo mismo, y eso me apachurra el corazón, ojalá que en cuanto salgamos de esto, se le pueda rendir un homenaje como se debe y si no es ahora quizá cuando cumpla un año de fallecido, no sé”, expresó.

Uno de los programas por lo que Gus Rodríguez será siempre recordado es “Nintendomanía”, el cual fue un parteaguas en la televisión mexicana al ser de los primeros shows dedicados a videojuegos y que también fue el debut de personalidades como Mark Tacher y Maggie Hegyi.

Es Maggie quien tras el fallecimiento de Gus recordó para EL UNIVERSAL que de no haber sido por el también escritor, productor y director de escena, ella no sería conductora.



Cuando Maggie Hegyi conoció a Gustavo Rodríguez

“Yo estaba estudiando segundo semestre de Publicidad cuando fui al casting para "Nintendomanía" y estuve cinco años ahí. Gus me enseña mucho, por el supe usar el chicharo, supe cómo pararme frente a la cámara, como modular mi voz. Para mi fue mi maestro y siempre estaré agradecida con Gustavo porque él me apoyaba, me aconsejaba, me guiaba. Estoy muy agradecida con él porque aprendí mucho”, recordó Maggie.

La popular conductora estuvo junto a Gus, Javier y Mark Tacher durante cinco años en el programa que hizo que Maggie quisiera dedicarse a la conducción a pesar de acabar a carrera como publicista, profesión que también compartía con su mentor Gustavo.

“Me quedé en el programa porque sabía de videojuegos y las chicas que habían hecho casting no sabían. Yo entré sin saber conducir pero sabía de videojuegos y me quedé gracias a Gus que creyó en mí. Cada 15 días grababamos en jornadas de 12 horas para dos programas de media hora. Entré a la universidad para ser publicista y después de Nintendomanía me seguí por la conducción y ya llevo en esto 25 años”, detalló.

Hegyi recuerda a Gus como alguien creativo que era multifacético, pues además de conducir, era productor, escritor, director de escena, locutor; él le dio lecciones que actualmente la conductora ocupa en su vida profesional.

“Él era un hombre muy completo, era muy bondadoso, nunca fue egoísta, nos enseñaba. Cuando empezamos el programa yo estaba en la universidad y no tenía auto, él siempre pasaba por mí porque vivíamos cerca. Él tenía un beatle y en su tablero tenía siempre una pluma y libreta y algo que le aprendí es que siempre iba pensando qué hacer, qué chiste hacer o qué idea podía desarrollar y eso es algo que le aprendí”, explicó.

Tras el final de "Nintendomanía", Gus y Maggie siguieron coincidiendo en eventos deportivos, ya que por un lado ella era conductora de en Televisión Azteca, Gustavo escribía y producía para Eugenio Derbez, Víctor Trujillo y programas especiales en Televisa.

“Luego de que terminó el programa, él empezó de lleno en Televisa y entre eso hizo cosas para los Juegos Olímpicos y nos encontrábamos en lugares como Atenas y era grato verlo, pasó mucho tiempo sin vernos, pero me da gusto poder haber estado en contacto con él recientemente”, añadió.

