Guillermo Rodríguez, colaborador de Jimmy Kimmel, que apareció en el concierto de Madonna

Madonna se presentó anoche exitosamente en nuestro país, ofreciendo un concierto inigualable en donde hizo un repaso por 40 años de carrera y, como ya es costumbre en todos los recitales del "The Celebration Tour", la cantante sube al escenario a un invitado especial para que evalúe los pasos libres de sus bailarines. En esta ocasión, contó con la presencia de Guillermo Rodríguez, comediante del "Jimmy Kimmel Live!".

Las expectativas sobre los conciertos que "la reina del pop" falta por ofrecer son cada vez mayores debido a los buenos comentarios que han hecho gran parte de sus fans, luego de que ayer presentase su primer show en el Palacio de los Deportes.

Con todo y con el retraso con el que salió la cantante, como ha sucedido con otros shows de esta gira -pues no hay que olvidar que fue demandada por uno de sus seguidores por su impuntualidad-, en México, sus seguidores esperan expectantes las próximas fechas en que ofrecerá su espectáculo; hoy, domingo 21, 23, 24 y 26 de abril.

Entre su repertorio, algunas de las canciones más esperadas fueron "Like a prayer", Hung up", "Vogue" y "Like a virgin", así como también lo fue uno de los actos en los que el show tiene una pausa musical, para que se lleve a cabo una competición entre las y los bailarines, que son evaluados por Madonna y una o un invitado especial.

En ocasiones anteriores, la cantante de 65 años ha subido al escenario a personajes tales como Cardi B y, más recientemente, a Ricky Martin.

Por ese motivo, sus fans mexicanas y mexicanos se preguntada a quién podría convocar estando en nuestro país, llevándose la sorpresa de que Guillermo Rodríguez se convirtió en el más reciente juez de la competencia de baile.

Y aunque la reacción del público, al verlo aparecer en el escenario, fue eufórica, en realidad, había muchas y muchos que no sabían a ciencia cierta de quién se trataba dicho personaje.

Y es que, si bien, Rodríguez es de origen mexicano, se convirtió en ciudadano estadounidense en 2005.

Guillermo es mejor conocido por su aparición en los sketches del programa "Jimmy Kimmel Live!", en el que colabora desde hace más de dos décadas.

De hecho, Rodríguez trabajó para Kimmel y la producción de ABC desde tiempo antes, sin embargo, lo hacía como guardia de seguridad. No fue sino hasta que fue descubierto durmiendo el interior del automóvil de Dicky Barret, el locutor del show, que comenzó a llamar la atención de Jimmy, quien creyó que Guillermo era bastante simpático.

Fue por ese motivo que Kimmel le ofreció aparecer en las capsulas de comedia del show y, aunque en principio se negó, debido a su personalidad tímida, con el tiempo accedió y se convirtió en uno de los personajes del show más queridos y reconocidos.

