Madonna celebra 40 años de eterna juventud

Madonna es la reina, y ante eso vale la pena todo: cruzar la ciudad con transito, con vestidos de novia en honor a “Like a virgin” y aguardar, así la espera sea tan eterna como las 10:32 de la noche, más de media hora antes de lo acordado.

Pero valió la pena cuando deslumbró al aparecer como un ángel con una aureola dorada sobre su cabeza. Madonna subió al escenario del Palacio de los Deportes para demostrar que la juventud del alma es simbólica, mientras entonó “Nothing really matters”.

Todos se rindieron para adorarla, olvidando la impaciencia de minutos antes, deleitándose con la energía positiva que emanó la "Reina del pop", rendidos ante ella coreando “¡Madonna, Madonna"”, haciendo “la ola” en señal de emoción.

El show arrancó con una drag queen que hizo un recuento por la carrera de la cantante, y luciendo un vestido como el de Vogue.

Casi al inicio, Madonna quizo hablar de Frida Kahlo, mostrar su admiración en su tierra, y eso fue algo que sus seguidores reconocieron con aplausos y gritos.

Ante 16 mil 500 personas, Madonna ofreció el primero de cinco conciertos en la Ciudad de México como parte de su "The celebration tour", gira número 12 de su carrera, con la que celebra 40 años de trayectoria musical.

El tour, que arrancó en octubre de 2023 en Londres, está integrado por siete bloques, en los que la cantante interpreta alrededor de 26 canciones que hacen una retrospectiva de su trayectoria.

“México, welcome to my celebration”, dijo la diva antes de cantar “Into the groove” y proseguir con otros éxitos de como “Die another day y “La Isla Bonita”.

Para interpretar el tema "The storm" subió a una grúa en forma de marco con la que flotó literalmente sobre los asistentes y al finalizar apareció un texto diciendo "En la memoria de todas las luces brillantes que perdimos por aids"

