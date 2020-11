Lo que iba a ser un encuentro en vivo se transformó en una charla virtual entre dos cineastas clave para México: Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Con “Monstruos y Silencios: Narrativas para un siglo turbulento”, el cineasta de "ROMA" aseguró que lo que ellos dos hacen en el séptimo arte es ser simplemente un faro que guie a las nuevas generaciones y explicó que el conversatorio podría servir a las nuevas promesas del cine y también para los que no están dentro, para nutrirse de su veteranía.

“Vamos a compartir una experiencia, sí es una experiencia que puede ser positiva para los nuevos cineastas, vamos a compartir una experiencia que también puede tener una importancia para no cineastas o no artistas, que es el proceso de la creación, como seres humanos estamos creando todo el tiempo”, dijo Cuarón durante conferencia de prensa en la que no pudo estar el creador de "El Laberinto del Fauno".

La charla fue donada y producida en su totalidad por los cineastas para la Organización social independiente “Grupo Solidario Ubuntu”, que busca la recomposición del tejido social.

“Así como el conversatorio, muchas de las cosas que Guillermo y yo hacemos puede servir, en el mejor de los casos, como un faro de guía para otras generaciones u otras gentes que vienen con distintos bagajes, para Guillermo y para mí es importante tener esos faros, esas experiencias que iluminan, creo que Guillermo y yo en el transcurso de nuestra carrera nos hemos servido de eso, pero el punto de partida de esta conversación es la amistad mutua que tenemos con Gabriel Vallejo (Presidente Honorario)”, agregó el creador de "Gravity".

El cineasta agregó que el cine que ellos hacen está nutrido de lo que son, y de la gente alrededor de ellos, pero cuando se le preguntó si el conversatorio era una forma de reactivar el cine mexicano, respondió.

“Creo que hay que tener muy claro lo que es la industria del cine mexicano. Hay una parte de la industria que es la de la maquila, la que hace cosas, Netflix no sé cuántas series está produciendo y Amazon y comerciales y el cine más comercial que a final de cuentas termina en los mismos lados. Hay algo mucho más importante que es la discusión cultural, lo que queremos que el cine sea en nuestra identidad cultural, el cómo las nuevas generaciones son lo fundamental para cualquier programa cultural”.

Sin embargo, negó que el tema sea una cuestión de regenerar.

“El cine mexicano ha demostrado que es resiliente a sus peores épocas en cuestión de apoyos financieros, eso no exenta la responsabilidad que tiene el gobierno en generar proyectos culturales. Hablo de una comunidad muy fuerte y muy generosa, y muy importante, que no sucede en todas las comunidades, una comunidad que es tremendamente solidaria con las generaciones más jóvenes y que comienzan a hacer cine. Es muy sencillo, nosotros nos nutrimos de las nuevas generaciones, yo me voy a hacer un mejor cineasta en cuanto las nuevas generaciones me proporcionen mejores películas en las que pueda aprender de ellas”.

El conversatorio "Monstruos y Silencios: Narrativas para un siglo turbulento" es el evento central del XIV Congreso de AMPAG. La transmisión se llevará a cabo en dos fechas, la primera el 13 de noviembre a las 20:00 horas. por Eticket Live, y la retransmisión del mismo el próximo 15 de noviembre a las 16:00 horas.

