Guillermo del Toro pide a cineastas y creadores ser rebeldes y romper con el sistema

Cannes.- “Esto es una secuela de ayer y me gusta”, bromeó Guillermo del Toro tras la primera presentación de la tarde en la que la directora parisina, Rebeca Zlotowski dio su discurso. “Empecé hace diez años y en ese momento la gente se preguntaba si la tecnología digital haría desaparecer el lenguaje del cine comparado con el de la televisión. Así que me pregunto, ¿una invención matará la profesión? No lo sé. Yo creo que podemos tener ambas cosas, muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. No lo creo, a mí me encantan, me emociona desafiar al algoritmo. Yo uso plataformas, amo el cine, colecciono filmes. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello”, aseguró la directora que cree en las audiencias, “no son tontas, tenemos que ofrecerles historias, ser diferentes, inclusivos. Creo que en las plataformas está el castigo y la promesa al mismo tiempo… Yo estoy preparada para ofrecer algo sexy, lleno de libido y seducir a las audiencias”, agregó entre aplausos y risas.

Así fue el principio de una charla que se prolongó durante dos horas y media y en la que fueron apareciendo otras figuras consagradas del cine como Pawel Pawlikovski, Lynne Ramsay, Joachim Lafosse, Laurent Cantet, Abel Ferrara, Abderrahmane Sissako, Nicolas Winding Refn, Agnés Jaoui y Catherine Corsini.

A diferencia del primer día en el que la conversación estuvo acaparada por voces masculinas, hoy también hubo espacio para las directoras y después de la participación de Rebeca, otras realizadoras compartieron sus visiones acerca del cine, “estoy preocupada por decir algo que dure más tiempo y que tenga más significado”, explicó Agnés Jaoui. Por su parte, Ramsay aseguró que siempre intenta hacer cosas que rompan de alguna manera con lo establecido, “por ejemplo, un filme de violencia, sin violencia”. Y Corsini afirmó que, “tenemos que intentar despertar al espectador de nuevo, hacerlo volver a las salas”.

Esta idea sobre la importancia de romper con los paradigmas la retomó del Toro al afirmar que el primer principio de un artista es ser desobediente y que el arte es imposible sin los que se rebelan a los dogmas y sin los imbéciles que te impulsan a hacer algo diferente, “lo peor que te puede pasar es estar cómodo. La adversidad es tu mejor aliado creativo”, aseveró.



Para Pawlikovsky, “lo más importante al hacer un filme es tener algo que decir. Y no estoy seguro que todos los filmes que vemos hoy en día posean un discurso… Con la digitalización de la cultura que estamos viviendo tengo miedo del vacío pero cuando me cruzo con filmes con responsabilidad recupero la esperanza”, apuntó.

Del Toro y Pawel bromearon cuando el director polaco contó que uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando encontró en el mercado negro de Perú uno de sus filmes. Y Guillermo, entre risas, dijo que a él también le pasaba que cuando en los tianguis de México no veía sus películas se sentía ofendido. Entre las múltiples reflexiones el cienasta mexicano apuntó hacia la importancia de los artistas de demandarle a los inversores el apoyo económico necesario para hacer posibles las ideas que tienen en la cabeza, “creo que si no te enojas con las personas que te dan el dinero de vez en cuando, algo estás haciendo mal. En mi oficina tenemos un letrero que dice: “tus ambiciones deberían exceder tu presupuesto siempre”. Entre los otros mensajes potentes que dejó el tapatío a los creativos fue el de no tener miedo a ser, “un rebelde y romper el sistema”.

mld