Guillermo del Toro habló fuerte y claro sobre la Inteligencia Artificial (IA), durante una charla en el foro Visionaries, el cual forma parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

“A mí lo que me preocupa es la estupidez natural”, dijo.

El director mexicano ha sido la sorpresa desde el estreno del festival por su inesperada presencia en la presentación del largometraje de The boy and the heron, de Hayao Miyazaki.

Precisamente, el mexicano puso al japonés como ejemplo, al ser cuestionado sobre el uso de esta tecnología, que ya se usa en la generación de contenidos del séptimo arte, así como su desarrollo.

En especial, destacó la manera en que el arte cinematográfico tiene una conexión muy íntima con su realizador y espectadores, ya que ahí un creador puede vertir emociones y experiencias únicas, tal y como sucede con Miyazaki.

“La gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, yo digo que me preocupa más la estupidez natural; es sólo una herramienta, ¿verdad?”, dijo con ironía.

“Si alguien quiere películas hechas con IA, que las consiga; no me importan las personas que quieren sentirse realizadas y conseguir algo de mierda rápidamente”.

El mexicano destacó el trabajo artesanal del maestro de la animación, señalando que en este filme no hubo intervención digital de ningún tipo, y que el storyboard fue realizado a mano, “y todo lo que vimos es asombroso”, enfatizó.

El realizador hizo un llamado a valorar el arte de la humanidad pues “muestra a quien la realizó en lo que queda plasmado”.

En especial destacó a la animación, que dijo ha sido mal entendida en occidente como algo dirigido a los niños, cuando en realidad es un medio para el arte y la creación.

“Me gustaría que la gente entendiera que es un medio y no un género. Algunas de las películas más importantes se han hecho en animación”, puntualizó.

El festival culminará hasta el 17 de septiembre con Hollywood en una batalla campal y existencial sobre salarios, la economía del streaming y la inteligencia artificial.

Pese a ello, anoche acudieron actores, como Nicolas Cage, y se espera la llegada de otros como Sean Penn y Jessica Chastain, con proyectos con acuerdos provisionales.

El realizador manchego Pedro Almodóvar presentó ayer su cortometraje en inglés Strange way of life. Con información de EFE y AP.