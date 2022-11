La pregunta que siempre se le hace a Guillermo del Toro es a qué hora descansa. Si no se encuentra en promoción de película, se encuentra en "Pinocho"; si va a festivales como invitado especial, al mismo tiempo afina una nueva serie; en caso de que esté en su casa de Los Ángeles, aprovecha los fines de semana para limpiar sus monstruos del museo personal y... sigue escribiendo.

"Hay que hacer de todo", dice el realizador tapatío siempre de buen humor.

Y así, durante la pandemia, estuvo detrás de "Gabinete de curiosidades", una antología de terror que se lanzó la semana pasada en Netflix, compuesta por ocho relatos, varios de ellos surgidos de la propia mente del mexicano.

- "Lote 36" está basado en una experiencia personal de Del Toro, quien alguna vez tuvo que rogar al comprador de ciertos objetos para que se los dejara, pues habían sido vendidos por error. Dirige Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor Fotografía por "El laberinto del fauno'" y actúa la también mexicana Elpidia Carrillo.

- Demostrando que el terror no es cosa de hombres, la serie incorpora a tres directoras que se han ganado un lugar gracias a su trabajo previo y que Del Toro ha alabado: Ana Lily Amirpour ("Una chica regresa sola a casa de noche" y "Mona Lisa and the blood moon"); Catherine Hardwicke ("Crepúsculo y Don't look deeper) y Jennifer Kent (The Babadook y The nightingale)

- ¿Puede una rata mover cuerpos sepultados? La gente puede reírse de ello, pero el director Vincenzo Natali, ícono por su terrorífica cinta "El cubo", que causó algunos insomnios, considera que sí. Y entonces pueden verse a entes que, más que roedores, hacen recordar aquella cinta ochentera donde una invasión de ratas gigantes del tamaño de un perro San Bernardo, hacían sufrir a todos.

- "Modelo" y "Sueño en la casa de las brujas" son adaptaciones de dos relatos originales de H.P Lovecraft, publicados en 1927 y 1933, respectivamente. En su museo personal, Del Toro cuenta con una figura tamaño natural del escritor de "En las montañas de la locura", cuya adaptación cinematográfica aún está entre los planes del mexicano.

- El propio Del Toro presenta cada uno de los episodios, algo que hace más de seis décadas erigió la figura de Alfred Hitchcock y su serie de relatos de suspenso, como un ícono del audiovisual mundial. El mexicano optó por no dirigir ninguna de las historias, algo que sí hacía el realizador estadounidense.

- En uno de los episodios, "El murmullo", es claro el homenaje a Hitchcock: una pareja llega a un sitio recóndito a estudiar el comportamiento de las aves, logrando en alguna secuencia, que vuelen alrededor de uno de sus integrantes. "Los pájaros" se estrenó hace casi seis décadas, en 1963.

- Equipo de nivel: Tamara Deverell ("El callejón de las almas perdidas" y "Star Trek") fue la responsable del diseño de producción en cada uno de los episodios; Colin Hoult ("Chucky, la serie"), Jeremy Benning ("The Boys"), Anastas N. Michos ("12 horas para sobrevivir: el inicio") y Michael Ragen ("El arte de defenderse"), fungieron como directores de fotografía.

rad