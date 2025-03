En la vida real, las perritas Soho y Alfa nunca fueron entrenadas para actuar. Pero algo en su forma de mirar, de quedarse quietas y de acompañar hizo que su presencia diera brillo a un libreto.

Ese “lenguaje” fue ideal para la película Goya, que se estrena la próxima semana y que habla del duelo: dos hermanos encuentran a una perrita enferma en un patio y, mientras la cuidan, ella se convierte en parte de su mundo.

La historia no es solo sobre una mascota, sino sobre la manera en que un animal, sin palabras, puede meterse en el centro de un vacío y acompañar desde ahí.

“El guion nace de un duelo y de cómo este afecta todos los aspectos de la vida. Creo también que la forma en que nos relacionamos con los animales revela algo de nosotros”, dice el cineasta Pablo Orta, que ideó su filme a partir de quien busca consuelo.

Los personajes principales —interpretados por Eutimio Fuentes y Mateo Valles— son hermanos. La perrita, llamada Goya, se vuelve el puente de conexión, una especie de refugio compartido.

En la ficción es una can, pero en el set fueron dos: Soho y Alfa, pastores belga malinois de entre seis y siete años.

Debut canino

Ninguna había sido entrenada para cine. Ni siquiera para protección. Su vida era la de dos perritas que asistían a clases de adiestramiento en Guadalajara.

La pandemia reescribió los planes de la cinta: el rodaje se pospuso año y medio y las perras originalmente elegidas ya no estaban disponibles. Fue entonces cuando Christine Sprenger, su adiestradora, recibió la llamada.

“Me pidieron dos perritas pastor belga y pensé en Soho, que es de un cliente y es muy amable, algo atípico en esta raza. Ella ve a cualquier persona y quiere apapachos. Alfa es de carácter más fuerte, pero ninguna había sido entrenada para proteger”, cuenta.

Christine tampoco había hecho cine. Se encontró, de pronto, trabajando con una producción que nunca había tratado con perros.

En el cine mexicano, la participación de animales en rodajes es más bien excepcional, sobre todo como protagonistas. Destacan películas como Amores perros, de Iñárritu, y un cameo en ROMA, de Cuarón.

La principal preocupación de la adiestradora era que las perras llegaran contentas, sin estrés.

“Lo que sí pedí antes de la película es que no las tocaran. No porque fueran agresivas, sino porque, si las apapachaban antes del comando, ya no hacen caso”, dice.

Para la actuación, diseñó estrategias concretas: comandos como “acostada” para que simularan estar enfermas, o “gato” para provocar un ladrido en llamados que no duraron más de 15 minutos.

“Se cansan mentalmente y ya no hacen nada. Mientras filmaban otras cosas, ellas dormían o jugaban con la pelota. Tuve que enseñarles a no ladrar y premiarlas”, explica Christine.

En una escena, cuenta, Soho no quería subirse al coche, así que ella tuvo que meterse debajo y pedir que la taparan con una manta para lograr la toma.

Otro día, una niña se acercó al set y le pidió llevarse a Soho. Christine recuerda que aceptó pensando que era parte de la producción.

“Pero después no la encontraba por ningún lado”, narra Christine. “Me dio un susto tremendo. Fue ahí cuando entendí lo vulnerables que son estos animales en medio del caos del cine. No son utilería, no son objetos: son seres vivos.”

El actor Eutimio Fuentes también enfrentó lo suyo. De niño tuvo un incidente con un perro y desde entonces trazó su línea.

“Tenía un poco de miedo, pero ya en el set dije: ‘ok, es un reto, vamos poco a poco’. Y lo logré: hay una escena linda donde acaricio a Goya y el director de fotografía, sabiendo, me dijo: ‘¡quién te viera!’”

La dinámica en el set se volvió simbólica: un grupo de humanos lidiando con una historia de duelo, guiados por dos perritas que no fingían. Solo estaban.

Al final, ahonda el realizador, Soho y Alfa contaron una historia más profunda que cualquier guion. Su actuación —que fue más bien acompañamiento— hizo el duelo desde la presencia.