Esta noche Grupo Firme se presentó en el Estadio Azteca para amenizar el medio tiempo del partido entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona.

Pero muy lejos del éxito y la euforia que han provocado en sus conciertos, los seguidores de la NFL no recibieron nada bien a la agrupación originaria de Tijuana, incluso, pudieron escucharse rechiflidos y abucheos durante toda su participación, la cual se limitó a únicamente a tres canciones: “El amor no fue pa’ mi”, “Ya supérame” y “Gracias”.

Pero por si el desaire que recibió Caz y compañía en vivo no fue suficiente, las redes tampoco ayudaron mucho y no sólo celebraron la reacción del público del Azteca, aseguraron que esta reacción era algo que ya se esperaba, pues desde un principio nadie recibió la noticia con buenos ánimos.

“Algo me dice que la gente que fue al juego de la NFL en el Azteca no es la misma que llenó el Zócalo con Grupo Firme”, “Están abucheando a Grupo Firme en el Azteca y claro que se celebra”, “Los abucheos al Grupo Firme en el medio tiempo del juego de la NFL en el Azteca son únicamente resultado de un mal estudio de mercado”, “El de grupo firme dice: "No los escucho", claro que no, no se saben sus canciones”, “Tremendo abucheo en el Azteca para Grupo Firme, no entiendo a quién se le ocurre poner Banda en un partido de la NFL”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Si sabe la NFL que la gente que escucha a Grupo Firme no le entiende al fútbol americano? — Alberto The TroopeR (@albertocg019) November 15, 2022

Algo me dice que la gente que fue al juego de la NFL en el Azteca no es la misma que llenó el Zócalo con Grupo Firme. Presiento. — Edgar Moreno Flores (@e29morenoflores) November 22, 2022

El de grupo firme dice: "No los escucho", claro que no, no se saben sus canciones, ese de ninguna manera es su público objetivo. — Adán Alpuche (@AdanAlpuche) November 22, 2022

Abucheo tremendo a grupo firme pic.twitter.com/6mTd6CYrEf — Uva morada (@pimp_foxx) November 22, 2022

Aunque la mayoría estuvo de acuerdo con la pésima actitud de los asistentes al partido, también hubo quienes salieron a defender a los músicos y pidieron tolerancia: “Si no te gusta Grupo Firme ve al baño, por una chela. Van a cantar un ratito, que necesidad de abuchear a un grupo mexicano”, “Wey que perra pe*dejada que estén abucheando a grupo firme en la NFL, deberían respetar a los artistas aunque no sean de su agrado”, “¿No te gusta Grupo Firme? Ve por snacks o una cerveza. Compórtate como un adulto”, agregaron.

Si no te gusta Grupo Firme ve al baño, por una chela...

Van a cantar un ratito, que necesidad de abuchear a un grupo MEXICANO, si somos muy cangrejos Recuerda que hay gente que NO LE GUSTA LA NFL y no está chingando y chingando el deporte #NFLMexicoGame — AHR (@AngelHzRs) November 22, 2022

Wey que perra pendejada que estén abucheando a grupo firme en la NFL, deberían respetar a los artistas aunque no sean de su agrado, ustedes son los verdaderos nacos — Nic's side acc (@KimJunNic) November 22, 2022

Hasta el momento ni Eduin Caz ni sus compañeros han hablado sobre este penoso momento.

