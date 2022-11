Grupo Firme: la sorprendente suma de dinero que cobrará por su show en el partido de la NFL en el Estadio Azteca

Desde que se confirmó que Grupo Firme participará en el show de medio tiempo del juego de la NFL se han generado diversas reacciones. Hay tantas voces a favor como en contra de que la agrupación del momento del país sea la encargada del regreso del espectáculo al Estadio Azteca luego de tres años. Y ahora, desde que se conoce la millonaria suma que cobrarán todo se ha vuelto un verdadero escándalo.

Lee también: Grupo Firme en la NFL: “Es americano, no un partido de las Águilas”, critican usuarios

Sucede que a los artistas del descanso del Super Bowl no se les paga por actuar. Según la política de la liga, es la NFL quien se encarga de costear absolutamente todos los gastos del espectáculo. Ninguno se lleva un cheque, pero sí el costeo de los viajes. A modo de ejemplo citamos que la actuación de Shakira y Jennifer López le demandó a la producción 13 millones de dólares.

A diferencia de la agrupación liderada por Eduin Caz, ni la colombiana ni la “Diva del Bronx” se llevaron un solo dólar. “Estaban dispuestas a actuar de forma gratuita e incluso subsidiar los costos de producción a través de su discográfica o de los promotores de sus conciertos debido a la increíble exposición que proporciona la celebración”, sostuvo Marc Ganis, presidente de la consultora deportiva Sportscorp en aquella oportunidad.

Lee también: Karely Ruiz: el nivel de estudios de la estrella de OnlyFans te impactará

Cuánto dinero cobrará Grupo Firme por su show en el partido de la NFL en el Estadio Azteca

Diversos digitales han apuntado que, pese a las políticas de la NFL, Grupo Firme cobrará una cifra millonaria. Es que para presentarse en el partido de San Francisco en contra de Arizona en México la agrupación de regional mexicano se va embolsar cerca de 2.5 millones de peso.



De esta manera, Grupo Firme pasaría a transformarse en una de las bandas mejores pagas en lo que va del año. Desde que la noticia comenzó a girar en los medios no ha hecho más que generar más polémicas de las que ya había con la elección de la agrupación del momento. A la fecha, muchos fanáticos del evento ya han amenazado con no ir al juego y se agarran del hecho de que no se trata de la Liga MX.