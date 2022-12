Graban conciertos de Bad Bunny en el Azteca para streaming

Nos cuentan que la productora de Bad Bunny grabó los conciertos realizados en el Estadio Azteca este fin de semana para venderlo a alguna compañía streaming. Así, a diferencia de las plataformas que producen los conciertos y documentales de los famosos para transmitirlos, esta vez el mánager de Benito Martínez, sabedor del momento en el que está su artista, cotizará al mejor postor estos shows que formarían parte de un documental. Se trata de los dos conciertos más grandes que ha dado el Conejo Malo en su historia y algo digno de contar, celebrar y compartir con sus fans a través del streaming.

Santino, hijo de Gretell y Pato, pinta para ser superestrella

Gretell Valdez ya asegura que el hijo que tuvo con Patricio Borghetti, Santino, heredó la vena artística de ambos y ya declaró su pasión por la música, que ella está dispuesta a respaldar. “Ya es un adolescente, mide 1.82 y es un espectáculo de hombre”, contó la actriz antes de entrar a un concierto. “Le encanta la música, ya grabó una canción, espero que algún día me deje sacarla, compuso la letra, música, voz, arreglo, todo. El talento lo tiene, lo que quiero es que disfrute y si desea dedicarse a esto lo voy a apoyar y su papá también, pero ahorita que disfrute”, dijo la actriz sobre su único hijo, quien ya tiene 14 años.

Foto: Instagram



Enamorándonos tiene nueva conductora, pero ella no lo sabe

A la conductora de “Escape perfecto”, Adianez Hernández todavía no le avisan si será suplente de Carmen Muñoz en el programa de parejas “Enamorándonos”, así lo informó ella cuando fue cuestionada sobre su participación en el reality show de TV Azteca, pues ante la renuncia de Muñoz su nombre salió a la luz como la nueva conductora, sin embargo, ella dice, que los productores no se le han acercado para hablar al respecto. “Estaría padrísimo, a mí no me han dicho nada, pero si sí y me quieren, adelante, chamba es chamba y creo que es un programa muy divertido también”, señaló la modelo.

Foto: Instagram

