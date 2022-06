Gonzalo Peña reaparece tras caso de Daniela Berriel: “Se me dictó judicialmente inocente”

Fue en marzo del 2021 cuando el actor Gonzalo Peña se vio en medio de la polémica, luego de que Daniela Berriel, denunciara pública y legalmente haber sido víctima de abuso sexual, y señalara a Peña como cómplice de su agresor.

Tras las acusaciones de la actriz y con una orden de aprehensión en su contra, Gonzalo decidió huir del país, cerró sus redes sociales y se mantuvo alejado del ojo público; incluso, quedó fuera de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, que en ese entonces protagonizaba.

Sin embargo, a más de un año de lo sucedido, el actor sorprendió a al reactivar su perfil en Instagram y publicar un comunicado en el que rompe el silencio sobre su situación legal.

Peña inició su mensaje asegurando que no ha sido fácil tener que vivir algo tan fuerte, por lo que se ha tomado el tiempo necesario para sanar aunque desde hace meses las autoridades lo declararon inocente de los cargos que le habían sido imputados.

“Después de un tiempo, he decidio dirigirme a ustedes, más que nada sentía que me lo debía a mí mismo. No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado y todavía necesito tiempo para sanar. Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo lo que aparentemente era culpable”, escribió.

Asimismo agradeció a todas las personas que estuvieron con él desde el día uno y aclaró que no volverá a habalr del tema, por respeto a él y a todas las personas involucradas:

"Esto quedará como una parte amarga de mi pasado, pero siempre con la conciencia tranquila. La vida sigue y yo con ella. Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia, dicho lo cual decido de una vez por todas cerrar este ciclo", agregó.

Hasta el momento se desconoce el paradero del actor y tampoco se sabe si es que intentará retomar su carrera artística luego de haber cumplido con las autoridades mexicanas.

