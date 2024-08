Gomita arremete contra Mario Bezares por presumir amistad con su padre

Aunque los habitantes de "La casa de los famosos México" ya habían fumado la pipa de la paz y prometieron no volver a caer en faltas de respeto ni en actos que dañaran la armonía entre ellos, esto no ha evitado que, en privado, sigan arremetiendo los unos contra los otros, sobre todo entre bandos.

Recientemente, Mariana Echeverría encendió la polémica al quejarse de Arath de la Torre y ahora, Gomita se lanzó contra Mario Bezares.

Fue durante una plática que la expayasita tuvo con Ricardo Peralta y Mariana Echeverría donde evidenció su enojo con Bezares, los motivos, que éste "presume" de la relación tan cercana que mantiene con el padre de Aracely, nombre real de la influencer, y a quien ella denunció por violencia familiar.

Gomita dejó entrever que Mario le habla, a propósito, de la amistas que sostiene con su papá para lastimarla, pues está consciente de los problemas que existen entre ambos; incluso, aseguró que la última vez que se refirió a él, le dolió tanto que tuvo que irse a llorar con Sabine Moussier, pues sus palabras la lastimaron.

"Él sabe que tengo denunciado a mi papá, él sabe que no le hablo y (me dice): "soy super amigo de tu papá" y yo (le respondí): "pues me lo saludas". Sí me dolió, me puse a llorar con Sabien", dijo.

Asimismo, cuestionó a Bezares por mantener lazos con una persona que fue llevada ante la justicia por denuncias de maltrato hacia su propia familia: "Yo no estaría tan orgulloso de ser mejor amigo de alguien que ya fue denunciado y sentenciado de que sí me golpeó. Güey, qué orgulloso (Mario)", agregó.









Todavía enojada, Gomita mandó un mensaje para el señor Alfredo Ordaz, para que no se preocupara por estar tanto tiempo alejado de su amig: "Saludos papá y a tu mejor amigo también. Yo creo que pronto lo vas a ver", refiriéndose a que Mario está en riesgo de eliminación por estar nominado.

Bezares y Ordaz se conocieron hace algunos años, cuando Gomita se mudó a Monterrey tras firmar un contrato con la empresa Multimedios, a la que también pertenecía en creador de "El gallinazo".

Mientras que los problemas entre la familia Ordaz salieron a la luz a finales del 2021, cuando, a través de sus rede sociales la influencer publicó varios videos y fotografías en las que revelaba el maltrato físico que había recibido, por años, por parte de su padre.

Meses más tarde, la joven entabló una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad y logró conseguir una orden de restricción en contra del señor.

