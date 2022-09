Gloria Trevi presume a México en el extranjero

Rosemont.— A punto de subir a cantar para más de 10 mil personas —en su mayoría latinas— en Illinois, Estados Unidos, Gloria Trevi asegura: “Claro que siento que represento a México en el extranjero”.

La cantante nacida en Monterrey promociona su Isla Divina World Tour, que la ha llevado a pisar ciudades como Rosemont, Nashville y próximamente Las Vegas; esta última tendrá lugar el 16 de septiembre en el marco de los festejos por la Independencia de México.

“Todos los mexicanos, los latinos, representamos a nuestro país cuando estamos en el extranjero, por eso creo que es muy importante demostrar nuestra educación, nuestros valores, mantenernos fuertes en nuestras raíces, sentirnos orgullosos de ser mexicanos”, señala al interior de la Allstate Arena.

“A mí me impresiona cuando de repente llegas a una tienda y sabes que la persona ‘trae el nopal en la frente’ y no te quiere hablar en español; dices ‘no manches, tan bonito que es nuestro idioma y tan bonito que es ser mexicano aquí y en otros lados’. Me pongo chinita porque cuando hago el concierto y grito: ‘¡Viva México!’ la gente explota”, expresa la cantante.

No miente. Si bien se encuentra en una ciudad (Rosemont) más cercana a Toronto que a la Ciudad de México o su natal Monterrey, sus seguidores explotan de emoción al verla cantar temas como “Con los ojos cerrados” y “Él se equivocó”, en un show que dura alrededor de dos horas.

CERCANA A SUS FANS



Trevi se reunió con algunos de sus seguidores antes del concierto para dar autógrafos.

Ignora críticas

La carrera de Treviño (primer apellido de la cantante) inició en los años 80 y ha tenido altas y bajas; quizá su momento más difícil fue cuando pasó cuatro años en la cárcel al ser acusada de cargos como corrupción de menores, de los que fue absuelta en 2004, recuperando su libertad.

A sus 54 años considera que está en un momento de consolidación y busca devolverle al público el cariño que le da, por ejemplo, preparando música nueva. Sin embargo, esto no ha evitado su exposición a ser blanco de críticas; recientemente, debido a su aspecto físico. ¿Qué hace ante los comentarios negativos hacia su carrera? Ella responde sin inmutarse:

“Lo que he hecho toda la vida: que me valga madres”, señala enérgica.

También destaca que desde los 20 años la criticaban por su cabello, medias rotas y zapatos viejos.

“Simplemente por ser mujer te van a criticar. Te van a criticar por la edad: si estás muy chava porque estás muy chava para hacer esto, si estás mayor porque ‘ay, ya estás muy grande para hacer aquello’. ¡Que te valga madre! Haz lo que se te salga de tu corazón.

“Si tú te quieres arreglar, ¡arréglate, cabrón! Tonta la que no se pone filtro, o si te quieres dejar las canas, déjate lo que quieras”, expresa.